Penalizace byla zrušena, Alonso je znovu třetí. Co se vlastně stalo?

Fernando Alonso nakonec skutečně získal třetí místo. Penalizace 10 sekund byla dodatečně zrušena.

Špatné postavení na startu: Penalizace 5 sekund

Fernando Alonso se po startu závodu dostal do vedení. Krátce poté ale přišla informace, že obdržel penalizaci pěti sekund.

Alonso stál na startovním roštu špatně – podle stewardů byla „kontaktní plocha levé přední pneumatiky vozu mimo startovací box.“

Z fotografií pořízených krátce před startem je patrné, že Alonso stál výrazně vlevo od svého stání (z pohledu fotografa samozřejmě vpravo). Určitě tím nezískal žádnou výhodu – o té bychom mohli debatovat, pokud by stál více vpředu, ale pravidla jsou pravidla a startovací boxy nejsou na startovním roštu nakresleny jen tak z legrace.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pokud dostane jezdec v závodě časový trest, existují dvě možnosti – pokud do konce závodu zajede k mechanikům, časový trest si odpyká před zastávkou. Pokud k mechanikům nezajede, přičte se mu na konci závodu.

Alonso měl štěstí, že zastávku mohl absolvoval během safety caru a na trati měl solidní náskok na Russella.

Odpykání penalizace? Vše je v pořádku

Článek 54.4 sportovních pravidel volně přeloženo říká, že jakmile jezdec zajede k mechanikům, tak ti „nesmí pracovat“ na voze, dokud jezdec neabsolvuje celou penalizaci. Pokud by vozu zhasl motor, což se může stát, mohou ho nastartovat až poté, co jezdec absolvuje trest.

V Bahrajnu začali mechanici Alpine pracovat na voze Ocona o 0,4 s dříve, než měli – Ocon za to dostal penalizaci 10 sekund.

Ředitelství závodu využívá relativně nově služby Dálkového operačního střediska (ROC), které je v Ženevě. Stewardi byli informováni, že jak ředitelství závodu, tak ROC potvrzují, že si Alonso penalizaci odpykal řádně.

Tak není! Penalizace 10 sekund

V posledním kole však stewardi obdrželi zprávu z ředitelství závodu (které dostalo zprávu z ROC), že si Alonso penalizaci neodpykal řádně. Ředitelství závodu požádalo stewardy, aby věc prošetřili.

Poté, co Alonso zastavil, se mechanici připravovali na následující výměnu pneumatik. Jeden z mechaniků se zadním zvedákem (jsou tam dva – jeden náhradní) dotkl zadní části Alonsova vozu.

Je samozřejmě diskutabilní, zda je kontakt zvedáku s vozem „práce na voze“. Pokud by došlo ke kontaktu zvedáku a vozu, po kterém by byl vůz zvednut a mechanici začali vyměňovat pneumatiky, pak by to práce na voze určitě byla. Sportovní komisaři nemají v pravidlech žádnou časovou toleranci. K tomu ale nedošlo, Alonso si odpykal trest a teprve poté mechanik vůz skutečně zvedl.

Podle původního rozhodnutí stewardů bylo na SAC (Sportovní poradní výbor) s týmy dohodnuto, že se mechanici nemohou během odpykávání trestu dotknout vozu – pokud tak učiní, je to považováno za práci na voze.

Alonso tak po závodě obdržel penalizaci 10 sekund. Na Russella měl náskok přes 5 sekund, a tak přišel o stupně vítězů.

Přezkoumejte to!

Aston Martin se ještě v Džiddě obrátil na sportovní komisaře s žádosti o přezkum. Podle pravidel musí tým předložit nové relevantní skutečnosti. A nutno říct, že zástupce Astonu Martin přišel řádně připraven...

Na podporu žádosti o přezkoumání byl stewardům předložen zápis z posledního zasedání SAC a videozáznamy 7 různých případů, kdy se zvedák dotkl vozu při odpykávání trestu, ale jezdec za to penalizaci nedostal.

Dohoda? Jaká dohoda?

Stewardi argumenty Astonu Martin uznali jako „novou skutečnost“ a povolili přezkum svého rozhodnutí. Výsledek byl poměrně rychlý...

„Po přezkoumání nových důkazů jsme dospěli k závěru, že neexistuje žádná jasná dohoda, jak bylo stewardům dříve předloženo, na jejímž základě by bylo možné určit, že se strany dohodly, že dotyk zvedáku s vozem se rovná práci na voze.“

Stewardi tak fakticky popřeli své druhé rozhodnutí a vrátili se k tomu prvnímu – přestože se mechanik dotkl zvedákem vozu, penalizaci si Alonso odpykal správně a druhá penalizace tak byla zrušena.

Je zřejmé, že týmy se budou muset na jednání SOC pořádně a přesně dohodnout, co je a co není považováno za práci na voze.