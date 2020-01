Alonso je v IndyCar blízko dohody s Andrettim. Ten přemýšlí, jak to ufinancuje

Už před Vánocemi se objevily informace, že pokud Alonso nastoupí do letošního ročníku Indy 500, bude to s týmem Andretti a ne s McLarenem, který bude mít od letošní sezóny vlastní tým Arrow McLaren SP.

Alonso s Andrettim spolupracoval před třemi lety při svém debutu. Jel v jeho autě, pracoval s jeho lidmi, ačkoliv oficiálně šlo o vůz McLarenu.

„Ještě to není hotové, ale vypadá to docela dobře,“ řekl Michael Andretti tento týden pro Racer. „Chceme, aby se to stalo. Musím jen přijít na to, jak to financovat.“

„Myslím, že můžeme najít sponzora, ale nevím, jestli chci riskovat podpisem smlouvy a počítat s tím, že se někdo objeví. Opravdu mě baví pracovat s tím chlapem a chci, aby se to stalo.“

Jedním z dalších problémů může být Honda, kterou Andretti používá. Japonský výrobce nemá s Alonsem nejlepší vztahy po spolupráci ve F1 v letech 2015 až 2017. Dosavadní informace ale říkají, že by to neměl být problém.

Foto: IndyCar