Alonso je spokojen, Ocona mrzí, že se nedostal do Q3

Alonso letos potřetí porazil svého týmového kolegu a počtvrté se dostal v kvalifikaci mezi deset nejrychlejších.

„S dneškem jsem spokojen a myslím, že jsme více méně tam, kde jsme očekávali. Naše rychlost vypadala před kvalifikací dobře a mám pocit, že jsme až na pár výjimek v kvalifikaci dostali z našich pokusů maximum,“ řekl Alonso.

„Zítra to bude velmi vyrovnané a kolem nás jsou na stejných pneumatikách velmi silné vozy. Myslím, že celkově musíme být s naší startovní pozicí spokojeni. Body se rozdávají zítra, takže na to musíme být pořádně připraveni.“

Ocona mrzí, že nepostoupil do Q3

Oconovi se před domácími fanoušky nepodařilo dostat do třetí části kvalifikace. Od postupu ho dělilo 121 tisícin sekundy.

„Po dobrém vstupu do kvalifikace v Q1, kde vozu seděla měkká sada, se zdá, že nám na střední sadě v Q2 chyběla rychlost,“ řekl Ocon.

„Všechno je to o těchto malých rozdílech, které rozhodují o postupu a nepostupu do Q3. Teď je to frustrující, ale víkend ještě neskončil. Jsme těsně za body, které chceme zítra získat.“