Alonso je před víkendem skeptický. Pravidlo ohledně pneumatik v Q2 zvýhodňuje velké týmy

Jezdci, kteří se dostanou do Q3, musí do závodu odstartovat na pneumatikách, na kterých zajeli nejrychlejší kolo v Q2. Rychlejší vozy mohou postoupit do Q3, aniž by použily nejměkčí pneumatiky, mohou proto začít závod na tvrdších pneumatikách, což jim přináší strategickou výhodu.

Tento víkend to bude možná ještě výraznější než obvykle, protože Pirelli přiveze o stupeň měkčí pneumatiky.

„Bude náročné jet na jednu zastávku,“ řekl Alonso. „Pokud odstartujete na C5, bude to možná obtížnější.“

„Rychlé vozy si mohou dovolit luxus vyhnout se této pneumatice. My ve středu pole tento luxus nemáme. To je na pravidlech špatné. Snaží se vymyslet jedno pravidlo, které by mohlo prospět celé show, a přitom zvýhodňují jen velké týmy.“

Alonsovy obavy jsou ale možná předčasné. Je totiž možné, že v Q2 nakonec vyjede na střední směsi většina z 15 jezdců.

Alonso, který v Grand Prix Štýrska skončil devátý, pochybuje, že tým bude schopen o tomto víkendu předvést mnohem lepší výkon. „Nemyslím si, že Rakousko je pro nás nejlepším okruhem. Bohužel tady jedeme dva závody, takže musíme minimalizovat škody z hlediska bodů.“

„Myslím, že v prvním závodě jsme to zvládli velmi dobře, protože jsme získali o jeden bod více než AlphaTauri a o dva méně než Aston Martin, takže se nám podařilo omezit škody. Ale ve druhém závodě to bude další náročný víkend. Budeme se snažit jet lépe, ale bude to těžké. Myslím, že tohle je naše maximum.“