Alonso je po testu s Astonem Martin spokojený na více než 100 procent

Fernando Alonso se v rámci testů pneumatik poprvé svezl s vozem Astonu Martin.

Žádné nálepky sponzorů na voze a ani helmě. Alonso je formálně ještě stále svázán s Alpine, ale dnes v Abú Dhabí už jezdil v zeleném monopostu. Dopoledne odjel téměř 100 kol. Odpoledne ho vystřídal Lance Stroll. Ve druhém voze pro juniory jezdí Felipe Drugovich.

„Letošní vůz se ani zdaleka nepodobá tomu, s jakým budeme jezdit příští rok,“ řekl Alonso.

„Nebylo to opravdu proto, abychom získali sebevědomí. Nejde ani o to, že to bude pokračování tohoto vozu nebo něco podobného.“

„Určitě tu měli velmi silný víkend. Sebastian se kvalifikoval přede mnou, takže si nemyslím, že by mezi Astonem Martin a Alpine byl o víkendu velký rozdíl.“

„I já jsem se cítil v podstatě stejně, cítil jsem velmi konkurenceschopné auto. Oba vozy Aston Martin skončily na bodovaných místech, takže i tak to bylo dobré auto.“

Na otázku, zda se po testu cítil stejně optimisticky jako před úterním nástupem do vozu, Alonso odpověděl: „Ne, teď jsem mnohem optimističtější. Když jsem podepsal smlouvu s Astonem Martin, byl jsem na 90 % spokojený. Když se začali zlepšovat a dokončili sezónu na vrcholu, byl jsem na sto procentech. Dnes ráno jsem byl na 100 a teď jsem na 100 plus.“

Alonso měl letos velké problémy se spolehlivostí. Je mezi jezdci, kteří měli v průběhu sezóny šest nedokončených závodů. Nyní bude jezdit s motorem Mercedes, který má dobrou spolehlivost.

„Když mi včera večer řekli, kolik kilometrů má motor na kontě, měl jsem obavy, protože jsem si řekl, že to číslo je na moje poměry trochu vysoké,“ řekl Alonso. „Ale bez problémů jsme ujeli 97 kol, takže je to určitě vynikající.“