Alonso je nejlepší na trati, říká Prost

Alonsovo třetí místo bylo vzpruhou pro něj, pro tým, ale také pro Pohár konstruktérů. Zejména poté, co k Alonsově 15 bodům přidal Esteban Ocon dalších 10 svým pátým místem.

„Je to nejlepší jezdec na trati. Má neuvěřitelný přehled o všem, co se děje, o stavu pneumatik a chování auta, což pomáhá i inženýrům,“ řekl Alain Prost, kterého cituje Motorsport.com.

„Mám radost za tým, ale ještě větší za něj, protože letos chtěl na stupně vítězů. Fernando nám letos hodně pomohl a jsem rád, že na konci dosáhl takového výsledku.“

„V týmu se cítí stále lépe a lépe. Bylo to velmi dobré pódium pro všechny a pro budoucnost, protože to vypadá, že poslední dva závody by mohly být podobné a my bychom mohli mít podobný výkon,“ řekl Prost.

„Fernando si tento víkend opravdu užíval a skrz rádio posílal neuvěřitelné zprávy, z jízdy měl velkou radost. V kvalifikaci řekl, že je šťastný, v pátek řekl, že chce jet celou noc, pokud mu to dovolí. To je dobře, protože jezdec chce nakonec řídit dobré auto na dobrých okruzích.“

„Fernando zvládl pneumatiky dobře, obávali jsme se defektu. Bez virtuálního safety caru by možná bylo těžké udržet stupně vítězů, ale to k tomu patří.“

Francouz pro Auto, Motor und Sport přiznal, že měl o Španělově návratu do sportu pochybnosti.

„Fernando mi opakovaně říkal, že je jiný člověk, a musím uznat, že má pravdu. Je plně k službám týmu, a to je pro tým dobré.“

V podcastu Beyond The Grid Alonso řekl, že by ve F1 chtěl zůstat déle – nejen v příštím roce ale minimálně také v roce 2023.