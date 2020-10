Alonso je jako žralok, říká Abiteboul. Kořist mu ale do vody příští rok házet nehodlá

Fernando Alonso se v příštím roce vrací do formule 1 a to do týmu Renault. Na tým bude asi vyvíjet tlak, aby se zlepšoval. Cyril Abiteboul má však jasno. Tým udělá maximum, aby Alonsovi připravil dobré auto, ale po Novém roce se soustředí na rok 2022.

Vývoj nových vozů pro rok 2022 je zatím zakázán – respektive týmy na nich stejně pracují, ale nesmí je do konce roku testovat v CFD (počítačové simulace) a v aerodynamickém tunelu.

„Budeme muset mít velmi přísnou disciplínu,“ řekl Abiteboul, kterého cituje Racer. „FIA nám usnadnila naši situaci a život, ze strategického hlediska se není o čem bavit. Právě teď makáme na voze pro rok 2021, protože nemůžeme vyvíjet aerodynamiku vozu 2022.“

„Ve skutečnosti jsme zjistili, že i přes omezení vyplývající z homologace a žetonového systému dostaneme z vozu pro rok 2021 docela dost výkonu.“

„Je to dobré, ale také vám mohu říci, že 1. ledna 2022 bude sezóna 2021 za námi. Zaměříme se stoprocentně na auto pro rok 2022, takže navzdory lepším výsledkům, i přes Fernanda, který bude tlačit, by se naše agenda neměla měnit – a nezmění. Agendou bude upřednostnění auta pro rok 2022.“

Fernando Alonso si nedávno vyzkoušel letošní vůz Renaultu během filmovacího dne. Podle Abiteboula diskutovali především o roce 2022. Pak ale Ricciardo získal pódium a Alonso zjistil, že by už příští rok mohl zajíždět pěkné výsledky.

„Pokud byste změřili úroveň jeho zájmu, tak by to na vás udělalo dojem. Když se připojil k týmu, jeho komunikace se točila hodně kolem roku 2022, ale tím, jak se sezóna a tým vyvíjí a jak pokročilo auto, se začal více zajímat o rok 2021.“

„Fernando je jako velký žralok. Jakmile začne cítit krev, chce zaútočit. To je to, co vidím – zuřivého žraloka... “