Alonso je jako starý lišák. Jeho předností není pouze závodnické umění, tvrdí Aston Martin

I když Fernando Alonso oslaví v létě své již 43. narozeniny, stále ukazuje, že zdaleka nepatří do starého železa. Naposledy své kvality dvojnásobný mistr světa F1 prokázal během uplynulého víkendu, kdy zcela zastínil svého týmového kolegu Lance Strolla a bodoval pátým místem.

Podle šéfa Astonu Martin Mika Kracka však Alonso zdaleka nevyčnívá pouze svým řidičským umem.

„To jsme viděli už loni, když nastoupil. Nejde jen o to, co přináší z hlediska osvědčeného talentu a závodního umění. O tom, myslím, nemusíme diskutovat. On přináší do týmu něco navíc, všechny řídí, tlačí a motivuje. A jde příkladem, od první chvíle ráno až do pozdní noci,“ uvedl na adresu Španěla Krack, kterého cituje Autosport.

Příkladem může být podle Kracka situace z uplynulé GP Saúdské Arábie, ve které Alonso dělal vše proto, aby se udržel před Georgem Russellem.

Během jízdy se Alonso týmu zeptal, zda u jeho strategie existuje plán B.

Krack tvrdí, že v tomto případě chtěl dál Alonso důvod k přemýšlení nejen svému týmu, ale také měl za cíl udržet soupeře v napětí.

„Fernando si vás vždycky zkouší, musíte si dávat pozor, jestli to myslí vážně, protože zná všechny strategie předem a ví, jak jsou na tom soupeři. Někdy se ale ptá i schválně, protože ví, že ho soupeři poslouchají. Je to starý lišák,“ popsal Krack.

Lucemburčan rovněž potvrdil, že má Aston Martin velký zájem, aby Alonso v týmu zůstal i pro příští sezonu, a to i s vědomím toho, že má nyní španělský jezdec více možností.

„Není tajemstvím, že se chce především sám rozhodnout, co bude chtít dělat. Stejně tak si myslím, že také není tajemstvím, když řeknu, že chceme s Fernandem pokračovat ve spolupráci.“

„Nejdůležitější ale je, abychom mu dali rychlé auto a aby věřil v náš tým a projekt. O všem ostatním budeme muset diskutovat v následujících týdnech. Jezdec takového kalibru je atraktivní pro všechny, ale my se ho budeme snažit udržet,“ dodal boss stáje ze Silverstone.