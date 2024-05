Alonso doplatil na provoz. Kvalifikaci by rozdělil po vzoru juniorských sérií

S provozem na trati je samozřejmě největší problém v první části kvalifikace, kdy je na trati až 20 jezdců a navíc všichni zajíždí více kol za sebou, mezi kterými jsou „chladící kola“ nebo zajíždí či vyjíždí z boxů.

V juniorských sériích jsou v Monaku kvalifikace dvě. Jezdci se rozdělí podle toho, zda mají sudé či liché číslo startovní číslo. Aby nebyla některá skupina zvýhodněna změnou podmínek na trati, sestaví se rošt pomoci metody zipu.

Pokud se podíváme na startovní čísla současných jezdců, tak máme mimochodem 10 jezdců se sudým a 10 s lichým číslem.

„Myslím, že by to bylo skvělé,“ řekl Alonso. „Monako je vzrušující a napínavé, takže by bylo shezké vidět kolo každého z nás naživo, protože přicházíme o spoustu skvělých momentů. Ale ano, tak to prostě je.“

„Můžete mít štěstí, nebo smůlu. Myslím, že loni jsem měl štěstí a dostal se z Q1, z Q2 a pak v Q3 jsem byl druhý a někteří favorité možná vypadli v Q1 nebo Q2.“

„Tentokrát jsme byli na špatné straně my a Checo. Myslím, že skončil 18. Tohle je Monako. Musíme mít trochu štěstí a to se dnes nepodařilo.“

Alonso odhadoval, že na výjezdu z Nouvelle Chicane ztratil tři desetiny a v Rascasse další dvě.

„Samozřejmě jsme asi neměli na pole position, ale myslím, že na sedmé, osmé místo by to stačilo. Ocitl jsem se ale ve špatný čas na špatném místě.“

„Tohle je Monako, víte, že je těžké zajet čisté kolo, ale myslím, že jsem ztratil tři desetiny v jedenácté zatáčce kvůli autu těsně přede mnou, a pak další dvě desetiny v poslední zatáčce se třemi auty, která tam byla zaparkovaná, aby se připravila na rychlé kolo.“

„Nikdo za to nemůže. Nemohou na poslední chvíli jen tak zmizet z poslední zatáčky. Ale jo... dneska jsme měli trochu smůly.“

Od závodu si toho Alonso moc neslibuje. „V neděli je cílem nebourat, snažit se udržet auto v jednom kuse. Samozřejmě se v této části roku snažíme přinést co nejvíce vylepšení, takže nemáme moc náhradních dílů. Musíme se pokusit dokončit závod a do Kanady se dostat trochu lépe připraveni.“