Alonso chce ve F1 zůstat dva až tři roky. Nevylučuje ani jiný tým

„Jde o výkon, ne o věk,“ řekl Alonso v Melbourne. „Jak už jsem letos řekl, stále se cítím konkurenceschopný, rychlý a cítím, že si svůj čas ve formuli 1 užívám. Myslím, že budu závodit ještě několik let. Ještě dva nebo tři roky. Pokud to bude s Alpine, dobře, pokud to bude s jiným týmem, také dobře. Zjistím to a pravděpodobně začnu jednat v létě.“

Alonso bude muset podávat dobré výkony, aby si sedačku udržel. V případě Alpine se na jeho místo tlačí Oscar Piastri.

„Kdyby mi bylo 25 let, samozřejmě by se o tom nemluvilo. Je to otázka věku. Lidé se snaží najít cestu pro mladé talenty, ale já si myslím, že je to o výkonu. Myslím, že loni jsem si vedl dobře. Skončil jsem mírně před Estebanem, uvidíme, jaký souboj to bude letos!“