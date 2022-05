Alonso chce ve F1 ještě zůstat. Cítím se být lepší než ostatní, říká

Dvojnásobný mistr světa se minulý rok s týmem Alpine vrátil do F1 poté, co strávil dvě sezóny závoděním v dalších závodních sériích.

Vloni při premiérovém závodě v Kataru dosáhl Alonso na první stupně vítězů od Velké ceny Maďarska 2014.

Letos jej ale zatím provází smůla. Španěl věřil, že v Austrálii mohl získat i pole position.

Ve 40 letech je Alonso nejstarším pilotem ve startovním poli, již dříve však naznačil, že by rád pokračoval i po vypršení svého současného kontraktu po této sezóně.

Po problémech s hydraulikou v australské kvalifikaci neměl Alonso štěstí ani při posledním podniku v Imole, kdy v prvním kole kolidoval s Mickem Schumacherem a kvůli poškozenému vozu musel odstoupit ze závodu.

I přesto má Alonso motivaci pokračovat ve F1. „Protože se cítím být lepší než ostatní,“ řekl.

„Když přijde někdo a já uvidím, že bude evidentně lepší a já už nebudu dobrý na startech, v přípravě vozu, když opačná strana garáže bude o sekundu rychlejší než já a já se tomu nedokážu vyrovnat, tak přiznám, že je čas, abych se poohlédl po něčem jiném. Ale právě teď to vidím opačně. A závodění miluji.“

Druhý pilot Alpinu Esteban Ocon zatím nasbíral 20 bodů, zatímco Alonso jen dva. Francouz má s týmem smlouvu do konce roku 2024.

Alpine bude zároveň hledat sedačku pro loňského šampiona formule 2 a současného rezervního pilota týmu Oscara Piastriho. Alpine již dříve prohlásil, že by byl ochotný Piastriho propůjčit do jiného týmu, pokud by jej pak mohl získat zpět.

Alonso by o prodloužení smlouvy s týmem rád začal jednat „pravděpodobně v létě“.