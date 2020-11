Alonso chce na Nový rok vidět Alpine pro sezónu 2022 ve větrném tunelu

Dvojnásobný mistr světa F1 bude potřetí působit u Renaultu. S týmem, který se od příští sezóny bude jmenovat Alpine, podepsal Španěl dvouletou smlouvu.

Výkonný ředitel Renaultu Marcin Budkowski popsal Alonsovu motivaci a odhodlání před jeho návratem do F1. Alonso podle něj tlačí na tým, aby byl model vozu pro větrný tunel připravený 1. ledna roku 2021, což je podle pravidel první den, kdy je možné provádět jízdy.

„Ptá se na všechno. Byli jsme ve větrném tunelu a on řekl 'Takže v tuto chvíli nemůžete jet s vozem pro rok 2022?' Řekl jsem 'Ne, kvůli pravidlům to není možné'. Zeptal se 'Kdy můžete začít vyvíjet?' a já odpověděl 1. ledna,“ popsal Budkowski.

„'Dobře, jezdíte 1. ledna?' 'No, normálně ne, ale tento rok bychom mohli'. Řekl 'Dobře, musíme jet 1. ledna. Mohu tam přijet a pomoci vám'. Taková je v tuto chvíli úroveň Fernandovy motivace,“ dodal.

Alonso se na svůj návrat do formule 1, kde naposledy závodil v roce 2018 za McLaren, intenzivně připravuje v rámci testování starších monopostů.

V říjnu s letošním modelem Renaultu absolvoval krátký filmovací den na okruhu v Barceloně. Na začátku listopadu pak dva dny jezdil v Bahrajnu s dva roky starým modelem R.S.18. Další dva dny s monopostem z roku 2018 strávil v Abú Dhabí.

„Chce více dní v autě, aby si zvykl na tým, na systémy, postupy, aby si správně nastavil pozici sedačky, volantu a všeho dalšího. Dva roky ale také neřídil monopost. Jsou to zatraceně rychlá auta. Potřebuje se dostat zpátky do formy a do toho rytmu. Využívá proto každé příležitosti k jízdě.“