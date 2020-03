Alonso byl ze zrady týmu obviňován neprávem, říká de la Rosa o Spygate

V létě 2007 se McLarenu nic neprokázalo. Na podzim ale už byla situace jiná. Objevily se nové skutečnosti a McLaren nakonec dostal pokutu 100 milionů dolarů a byl vyloučen z Poháru konstruktérů.

Objevily se spekulace, že klíčové informace poskytl Fernando Alonso poté, co mezi ním a Ronem Dennisem došlo k roztržce během Grand Prix Maďarska. Alonso tam v boxech během kvalifikace zablokoval Lewise Hamiltona, který pak nestihl zajet měřený čas.

Pedro de la Rosa tehdy u McLarenu pracoval jako testovací jezdec. Po letech o situaci promluvil.

„Bylo to jako jako rozvod uvnitř týmu,“ řekl de la Rosa v podcastu Beyond The Grid na webu F1.

„Skutečnost, že o tom FIA věděla, vyvolala mnoho otázek o tom, kdo tyto informace FIA předal. A zdálo se, že každý obviňuje Fernanda za něco, o čem jsme nic nevěděli a neměli jsme žádné důkazy, že to udělal.“

„Mohlo to být od kohokoliv, protože v týmu bylo mnoho lidí, kteří věděli o rozložení hmotnosti Ferrari a dalších věch. Bylo nespravedlivé, když byl Fernando obviňován z něčeho, o čemž si nemyslím, že to udělal. Byl to bod rozkolu, protože vypadal jako někdo, kdo McLarena poškodil.“

Mezi důkazy, které FIA později uveřejnila, byly výňatky ze série e-mailů mezi de la Rosou a Alonsem, v nichž diskutovali o informacích, které Mike Coughlan z McLarenu získal od Nigela Stepneye z Ferrari.

„Jestě dnes se probouzím se studeným potem na těle, protože stále nechápu, proč jsme dostali pokutu 100 milionů,“ řekl de la Rosa.

Podle de la Rossy existovala „teorie“, že McLaren kopíroval Ferrari, nebo získával informace z Maranella, ale nic z toho se prý nestalo.

„Byli jsme závodním týmem, který se snažil najít informace o dalších týmech, což dělají ve formuli 1 všichni. Informace, které jsme měli o Ferrari, byly typické informace, které sdílíte u kávy, když mluvíte s Inženýři. Víte, jaké rozdělení hmotnosti má Ferrari a podobné věci, které měl někdo v týmu zřejmě kvůli přátelským kontaktům u Ferrari.“

„Změnili jsme něco z našeho vývoje, našeho testovacího programu? Nic. Nic se nezměnilo. Tyto informace jsme nepoužili.“

To, že má McLaren informace od Ferrari, se prokázalo mimo jiné poté, co Coughlanova manželka vzala dokumenty do kopírovacího centra nedaleko továrny McLarenu ve Wokingu.

„Lidé musí pochopit, že tyto informace, které byly předány, jsem nikdy neviděl,“ řekl de la Rosa. „V týmu to nikdy nebylo. Fotokopie dělala Mikeho žena. Proč si myslíte, že to udělala? Protože Mike nevěděl, co s těmito informacemi dělat. Nebral to vážně.“

„Takže jsem byl překvapen. Dobře, udělali jsme něco špatně, to ano. Samozřejmě se nesnažím tvrdit, že jsme udělali všechno správně. Ale stálo to za 100 milionů? Můj Bože, myslel jsem, že nás to zničí. Ztratili jsme všechny body v Poháru konstruktérů. Nakonec jsme ztratili šampionát také mezi jezdci. Myslím, že jsme zaplatili velkou pokutu, velkou cenu za něco, co se odehrává v mnoha týmech formule 1, ve kterých jsem působil. Běžně kolují informace od jiných týmů.“

„Myslím, že všichni děláme mnoho chyb. Fernando je kritický člověk. Lidem říká věci přímo, když nerozumí tomu, jak lidé pracují, nebo dělají věci. Myslím, že mu byla kladena vina za něco, co se nestalo... Buďme upřímní, ten chlap neudělal nic špatného.“

Foto: Getty Images / Clive Mason