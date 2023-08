Alonso byl v Zandvoortu pánem situace, tvrdí Krack

Fernando Alonso dojel v Nizozemsku na druhém místě. Šéf Astonu Martin Mike Krack pochválil Španěla za to, že měl vše pod kontrolou – navzdory náročným podmínkám.

Letošní GP Nizozemska nabídla velmi zajímavou podívanou. Velkou zásluhu na tom mělo i nevyzpytatelné počasí, které se několikrát měnilo. Jezdci tak byli vystaveni těžké zkoušce.

Velmi dobře si s nastalou výzvou poradil Fernando Alonso. Čím horší podmínky byly, tím více Španěl vyčníval, což mu ve výsledku pomohlo k dalšímu umístění na stupních vítězů.

Dvojnásobného šampiona nezastavilo ani pozdější přezutí na intermediálky v úvodu závodu, ani nevydařená zastávka v boxech ve 48. kole, během které ztratil přibližně šest sekund a pozici vůči Carlosu Sainzovi. Přesto všechno se probil na druhou příčku a před závěrečným restartem mohl dokonce chystat útok na vedoucího Maxe Verstappena.

K němu nakonec nedošlo, ale i tak Alonso mohl po dojezdu do vysílačky nadšeně hlásit, že věří tomu, že ho letos vítězství stejně nemine.

„Po celou dobu měl závod pod kontrolou,“ řekl na adresu Alonsa šéf Astonu Martin Mike Krack, kterého cituje Autosport.

„Řekl bych, že byl vždy pánem situace. Klíčové bylo i to, že v těchto podmínkách nevyjel mimo trať. Byly situace, kdy šlo opravdu o přežití, ale jemu se vše podařilo přečkat. A kdyby byla ke konci příležitost (předjet Verstappena, pozn. red), tak by se o to pokusil,“ věří Lucemburčan.

Kracka rovněž těšilo, že se jeho týmu podařilo poprvé od červnové GP Kanady dojet na pódiu.

„Po všech těch pódiích v první polovině sezony, po kterých pak následovaly těžší závody, se nám teď konečně ve velmi náročném víkendu podařilo získat další pódium, což je skvělé. Abych byl upřímný, od všech to byl skvělý týmový výkon,“ hodnotil Krack, podle kterého bylo rovněž důležité, jak zafungovala nová podlaha, s níž Aston Martin poprvé závodil právě v Zandvoortu.

„S ohledem na obtížné podmínky, které jsme tu měli není analýza dat jednoduchá. Vše ale jde správným směrem. Myslím, že jsme udělali malý krok ve Spa a že jsme udělali další tady. Musíme to však potvrdit i v dalších závodech,“ dodal Krack.