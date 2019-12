Alonso by v Mercedesu také získal hodně titulů, říká Verstappen

„Hamilton je jedním z nejlepších jezdců v historii formule 1, ale hodně záleží na vašem autě, takže pokud by v tom autě byl například Fernando Alonso, vyhrál by také šampionát,“ řekl Verstappen pro Autocar.

„Někdy, jako tomu bylo bohužel u Fernanda, jdete do týmu ve špatnou dobu a nevyhrajete, ale to neznamená, že nejste dobrý jezdec. Myslím, že Fernando je také jeden z nejlepších.“

V příští sezóně bude mít kalendář formule 1 rekordních 22 závodů. V budoucnu to může být až 25. Podle Verstappena je to už příliš.

„Miluji závodění, ale je to prostě moc. Myslím, že je mnohem lepší se soustředit na ty nejlepší závody – mít 20 opravdu dobrých závodů než 25 s tím, že nějakých 18 bude opravdu dobrých a 7 nebude tak populárních.“

Příští rok čeká Verstappena domácí závod v Zandvoortu. „Myslím, že to bude hodně oranžové! Bude to velmi rušný víkend, ale svým způsobem je to skvělé. Někteří Holanďané neměli nikdy šanci jet na formuli 1, takže když to bude blízko, je to skvělá příležitost. A formule 1 nebyla v Nizozemsku opravdu dlouho.“

„Doufám, že to pomůže i ostatním, takže za 10 nebo 15 let tady bude další holandský jezdec. Až zestárnu, budu moci skončit a někdo jiný to může převzít.“

Pro příští rok je Verstappen optimistický. „Jsme si velmi sebejistí, ale samozřejmě musíme tvrdě pracovat a víme, že se musíme zlepšit.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson