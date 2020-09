Alonso by se mohl zúčastnit testů mladých jezdců

Po Abú Dhabí se má konat jednodenní test mladých jezdců. Obecně se tomu tak říká, ale v minulosti jsme viděli ve vozech i jezdce, u kterých by slovo „mladý“ v kontextu průměrného věku pilota formule 1 nebylo úplně vhodné. Kritériem totiž nebyl věk ale množství odjetých grand prix (maximálně dvě).

Alonso nesplňuje ani jedno a ani druhé, ale Renault by ho přesto rád posadil do svého vozu.

Když byl Alonso potvrzen pro příští rok jako jezdec Renaultu (nově Alpine), vyloučily obě strany možnost, že by se Alonso posadil do vozu už letos. Cyril Abiteboul tehdy uvedl, že by to nemělo smysl.

Renault má ale poměrně slušné výsledky, a tak Alonsova chuť vzrostla.„Zpočátku byl přístup takový, že bude řídit, až bude řídit,“ řekl Abiteboul o Alonsovi v rozhovoru pro Motorsport.com. „Ale teď mám pocit, že má opravdu zájem si to vyzkoušet, dokonce i v současném autě. Hledáme tedy příležitost, jak to udělat.“

Abiteboul i nadále vylučuje Alonsův start v prvním tréninku. Marketingově by to bylo zajímavé, ale o test by moc nešlo. „Ale rádi bychom ho viděli v autě, protože cítím, že po něm hladoví.“

Pokud vyloučíme první tréninky, tak Renault a Alonso mnoho dalších možností nemají. Testování je zakázáno, Alonso by mohl usednout maximálně do staršího monopostu a to nedává smysl.

Na otázku, zda bude posezónní test v Abú Dhabí nejlepší šancí, Abiteboul řekl: „Ano, absolutně. Musíme zjistit, zda se to může stát na základě testovacích kritérií. Takže o tom mluvíme s FIA.“

Alonso má výhodu, že je volným jezdcem. Už dnes spolupracuje s Alpine, měl by usednout do simulátoru a nejspíše ho uvidíme také v garáži během některého z letošních závodů.