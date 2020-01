Alonso by se chtěl na Dakar vrátit pro vítězství

Alonso za volantem továrního vozu Toyota Hilux ve spolupráci s pětinásobným dakarským vítězem Marcem Comou dokončil první saúdskoarabský ročník Dakaru na třináctém místě v kategorii automobilů. Dvojnásobný mistr světa formule 1, dvojnásobný vítěz Le Mans, mistr světa FIA WEC a vítěz 24 hodin v Daytoně ukazoval den za dnem dobrou rychlost a o umístění v nejlepší desítce ho připravilo jen zničené zavěšení ve druhé etapě a nehoda při přejezdu písečné duny v etapě desáté.

Maximem španělského rodáka z Ovieda bylo na letošním Dakaru druhé místo v osmé etapě a velmi dobře si počínal i v závěrečné páteční etapě. Posádka Alonso, Coma zaznamenala na závěr soutěže čtvrtý čas, a to i přes defekt pneumatiky na měřeném speciálu.

Vrátí se Alonso na Dakar? Na tuto otázku zatím nezná odpověď ani on sám, pokud by se však do dakarského dobrodružství pustil znovu, tak jen s nejvyššími ambicemi.

„Pokud se rozhodnu znovu startovat na Dakaru, tak jen s vysokými ambicemi. Nechci teď o tom ale přemýšlet, jsem spokojený s tím, jak to letos probíhalo,“ rozpovídal se Alonso po závěrečné dvanácté etapě pro motorsport.com.

„S těmito zkušenostmi bych se příště logicky pokusil zvítězit a přidat důležité vítězství do mé sbírky.“

„Pro toto rozhodnutí je ale ještě čas. Rád bych příště absolvoval preciznější a detailnější přípravu a chtěl bych mít k dispozici nejlepší materiál.“

„Když máte rádi závodění, tak prázdniny za volantem jsou pro vás dobrá volby. Uvidíme…“

Alonso a Coma na třináctém místě konečného pořadí zaostali o necelých čtyřicet minut za českou posádkou Martin Prokop, Viktor Chytka, která skončila dvanáctá. Potřetí v kariéře Dakar vyhrál Carlos Sainz senior, na kterého Fernando Alonso ztratil čtyř a tři čtvrtě hodiny.

„Cítil jsem se konkurenceschopný téměř každý den. V poslední etapě jsme měli defekt, dokázali jsme dohnat Yazeeda Al Rajhiho a nakonec jsme byli čtvrtí. Bez defektu bychom bývali bojovali o etapové vítězství.

Nasser Al-Attiyah, trojnásobný dakarský vítěz a Alonsův týmový kolega z Toyoty, je toho názoru, že se Španěl na Dakaru dokázal velmi rychle učit a adaptovat. Katařan věří, že se Alonso může na Dakar vrátit s vysokými ambicemi, na stranu druhou ovšem dodává, že i napodruhé může být stále velmi obtížně nejtěžší rallye světa vyhrát.

„Podívejte se, stále musíme respektovat také samotný závod. Když jsem přišel na Dakar, tak už jsem měl hodně zkušeností. Vyhrál jsem ho až po šesti, sedmi letech (debut v roce 2004, první vítězství v roce 2011; pozn. red.),“ podotkl Al-Attiyah.

„Carlos Sainz byl skvělým pilotem WRC, poté přišel na Dakar a zůstal tu mnoho let. Přišel sem i Sébastien Loeb. Je jedním z nejlepších jezdců, mohl vyhrát,“ zdůraznil nutnost trpělivosti katarský pilot a olympijský medailista ve skeetu z londýnských letních her v roce 2012.

„Chce to čas. Musíme tento závod respektovat, protože takhle rallye vážně není lehká.“

Sám Nasser Al-Attiyah letošní Dakar dokončil na druhém místě se ztrátou šesti minut na bývalého týmového kolegu z Volkswagenu Sainze a o tři minuty před „panem Dakarem“ Stéphanem Peterhanselem na bronzové pozici. Čtvrté místo mezi automobily získal Saúd Yazeed Al Rajhi se soukromou Toyotou před další továrním jezdcem japonské značky a prvním africkým vítězem Dakaru Ginielem de Villiersem.

Veškeré další informace o rallye Dakar 2020 naleznete zde.

Finální výsledky všech kategorií Dakaru naleznete zde.

Sestřih poslední dvanácté etapy v kategorii automobilů

Foto: Toyota Gazoo Racing