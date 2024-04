Alonso by ocenil více pneumatik pro sprintové víkendy

Alonso by ocenil, pokud by jezdci pro sprintový víkend dostali více a ne méně pneumatik. Další sprint čeká jezdce už nyní v Miami.

Pro víkend se sprintem přiváží Pirelli 12 místo klasických 13 sad pneumatik. Rozdíl je v počtu středních pneumatik (o jednu více) a měkkých (o dvě méně).

Alonso byl jedním z jezdců, kteří měli před startem závodu k dispozici už jen jednu sadu tvrdých pneumatik. Kvůli vyjetí safety caru a změně strategie pak musel do boxů celkem třikrát. Podle Alonsa by mělo být pro sprintový víkend k dispozici více pneumatik.

„Myslím, že by bylo dobré mít více pneumatik, protože v prvním tréninku se hraje o to, kdo dokáže jezdit méně a kdo použije méně sad pneumatik. Je to škoda pro fanoušky,“ řekl Alonso, kterého cituje Motorsport.com.

Poté se Alonso ohradil proti penalizaci, kterou dostal po sprintu za kontakt s Carlosem Sainzem.

„Když chtějí sprint kvůli show a předjíždění, ale nenechají jezdce závodit, tak je lepší nezávodit.“

„Nejlepší by bylo, kdybyste v prvním tréninku nejezdili, abyste pošetřili pneumatiky, a poté nenastoupili ani do sprintu, abyste ušetřili trestné body.“

„To samozřejmě neuděláme, protože se potřebujeme o autě v Miami něco naučit. Ale musíme se ještě zamyslet, sprint potřebuje ještě vyladit.“

Alonso ale nemá úplně pravdu v tom, že by se v prvním tréninku v Číně jezdilo méně. Počet kol, které jezdci odjeli, byl podobný prvním tréninkům na jiných tratích a v klasickém formátu závodního víkendu.

Více pneumatik by ocenil také George Rusell. „Tento formát se mi líbí,“ řekl Russell o letošní úpravě formátu, kdy je v pátek rozstřel a v sobotu kvalifikace. Je také možné mezi sprintem a kvalifikací měnit nastavení. „Myslím si, že snad jediná věc, která by byla lepší, je změna pravidla pro přidělování pneumatik pro tréninky.“

„Možná dát všem stejnou sadu pneumatik nebo stejný počet pneumatik v tréninku, protože to, co uděláte v tréninku, by nemělo ovlivňovat zbytek víkendu. To by byl můj jediný nápad, jinak jsem s tím byl docela spokojený.“