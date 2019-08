Alonso by měl v IndyCar velký úspěch, ale pochybuji, že bude mít zájem, říká Brown

McLaren minulý týden oznámil, že vstupuje do IndyCar, kde bude spolupracovat s Arrow Schmidt Peterson Motorsport. Stáj z Wokingu se v IndyCar v poslední době objevila dvakrát. V roce 2017 a 2019 nasadila jeden vůz v Indy 500, se kterým jel Alonso. Letošní účast skončila fiaskem,. Alonso se nekvalifikoval do závodu. Uvidíme ho příští rok ve voze McLarenu znovu?

„Fernando zůstává smluvním jezdcem McLarenu a samozřejmě velkým přítelem McLarenu,“ řekl Zak Brown, kterého cituje Motorsport.com.

„Nemyslím si, že se vytratila jeho touha vyhrát Indy 500, nebo naše touha zkusit to s ním.“

„Uvidím Fernanda na Grand Prix Itálie. Je dobře informován o všem, co se děje s našimi aktivitami v IndyCar a to už dlouohou dobu.“

„Nemyslím si, že se jeho touha vyhrát Indy 500 poklesla. Neprojevil zájem, ale měl bych dodat, že o celou sezónu v IndyCar. Za 20 let odjel mnoho závodů a myslím, že si chtěl vzít druhou polovinu letošního roku, aby viděl, co chce dělat v budoucnu.“

„Myslím, že by byl v IndyCar výjimečným talentem. Podle toho, jak ho znám a jak poznám jeho styl jízdy, tak si osobně myslím, že by byl by nesmírně úspěšný a vítán a užíval by si to.“

„Ale Fernando je typ člověka, kterému postavíte příležitost před něj a necháte ho, aby se rozhodl. Za měsíc to s ním proberu, ale neočekával bych, že bude chtít odjet v roce 2020 celou sezónu.“

Foto: IndyCar