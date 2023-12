Alonso by byl v Red Bullu stejně rychlý jako Verstappen, věří Fittipaldi

Emerson Fittipaldi věří, že by Fernando Alonso dokázal v Red Bullu konkurovat Verstappenovi.

Před časem se objevily divoké spekulace o tom, že by Alonso mohl přestoupit k Red Bullu. Poté sám Christian Horner vypustil informaci, že Lewis Hamilton kontaktoval Red Bull ohledně možného angažmá. Nic se ale nezmění. V příštím roce zůstane minimálně na začátku vše stejné – Verstappenovým týmovým kolegou bude Sergio Pérez.

Je to možná škoda, protože srovnání Verstappena s Hamiltonem, Alonsem nebo Leclercem ve stejném voze by bylo zajímavé.

„Verstappen je velmi rychlý, ale když posadíte Alonsa do Red Bullu, bude stejně rychlý,“ řekl Emerson Fittipaldi pro Mundo Deportivo.

„Je na tom fyzicky velmi dobře a psychicky také. Má velkou touhu po vítězství a má motivaci. Je jako lev. Na okruzích je jako lev. Je tam od toho, aby útočil. Závody vždy dokončuje velmi dobře. V Americe říkáme, že jezdci jako on jsou ‚závodníci‘, typ jezdce, který když vyjede na trať, tak se tlačí vždy dopředu.“

Fittipaldi nepochybuje o tom, že Alonso může po fyzické stránce pokračovat v nejlepších výkonech i v příštích letech. Pokud totiž jezdec Astonu Martin v letošní sezóně něco ukázal, pak to, že má stále stejný hlad jako v době, kdy poprvé usedl do vozu formule 1.

Fittipaldi však překvapil svým odhadem. Podle něj by mohl Alonso závodit ještě sedm let.

„Samozřejmě, že může. Dokud nebude chtít, tak klidně. Je fyzicky dobře připravený. Vzpomínám si, že když mi bylo 40, začal jsem držet speciální dietu. Věkový deficit musíte kompenzovat jinými věcmi. Potřebujete větší úsilí, větší fyzickou přípravu, vysokoenergetickou stravu, abyste kompenzovali svůj věk.“

„Myslím si, že v historii F1 jsou 4 nebo 5 nejlepších jezdců v šampionátu vždy velmi výjimeční jezdci. Kdybyste posadili dnešní 4 nebo 5 nejlepších do auta z mé doby, tedy ze 70. let, určitě by mě z nich hodně bolela hlava,“ směje se Fittipaldi.

„Jezdili by velmi rychle. Jsou úžasní. Bez debat mají velmi speciální talent. Hlavní rozdíl je dnes v tom, že se vší tou telemetrií, kterou mají... existuje slovo, které to vystihuje – analytický. Dnes je to vše o detailech.“