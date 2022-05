Alonso bude ve F1 ještě tři nebo čtyři roky, myslí si de la Rosa

Alonsovi na konci roku končí smlouva s Alpine. Tým chce o jejím prodloužení mluvit po Velké ceně Velké Británie. Španěl nevyloučil, že by mohl přestoupit jinam – spekuluje se, že by o něj mohl mít zájem Aston Martin. Zatím to ale vypadá spíše tak, že se bude Alonso snažit naplnit svůj „El Plan“ ve francouzském týmu.

„Byl bych velmi překvapen, kdyby to byl Alonsův poslední rok ve formuli 1, protože je mu 40 let, ale fyzicky je na tom skvěle,“ řekl Pedro de la Rosa, kterého cituje SoyMotor.com, při prezentaci GP Španělska.

„Myslím, že předvádí své nejlepší závody. Je fit a má hlad. Fernando má před sebou ještě tři nebo čtyři roky.“

„Ve formuli 1 nakonec neodcházíte do důchodu kvůli věku, ale závisí to také na tom, zda jste měli nehody, zda jste se o sebe starali. Když s ním mluvíme, 24 hodin denně myslí jen na formuli 1, motokáry,.... Máme spoustu materiálu na mnoho let dopředu.“