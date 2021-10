Alonso bojoval s jezdci Alfy Romeo, traťovými limity a pravidly

Alonso si opakovaně stěžoval do týmového rádia poté, co ho předjel Kimi Räikkönen v první zatáčce po ostrém souboji, který se neobešel bez kontaktu. Podle Alonsa ho předjel mimo trať.

Později v závodě byl Alonso vyzván, aby přenechal pozici Antoniu Giovinazzimu poté, co ho předjel přes únikovou zónu. Při dalším incidentu dostal jezdec Alfy Romeo stejný pokyn.

„Byly to normální souboje, ale pravidla jsou trochu nahodilá,“ řekl Alonso po závodě.

Mezi Masim a Alpine probíhala čilá komunikace, která se dostala i do vysílání.

„Je to tak, jak to je,“ řekl Alonso. „Bohužel fanoušci v Americe viděli show, kterou si nezasloužili.“

Týmové rádio „Räikkönen mě předjel v první zatáčce mimo trať, potřebuji rychle vrátit pozici,“ hlásil Alonso týmu. Uběhlo několik kol bez odezvy, načež Alonso slova zopakoval: „Potřebuji rychle pozici, co tam dělají?“ „Zkoumají to,“ řekl jeho závodní inženýr Karel Loos. „Není na co se dívat,“ odpověděl Alonso. Sportovní komisaři nakonec rozhodli, že Iceman pozici vracet nemusí.„Dobře, zřejmě je to povoleno,“ řekl Alonso. „Dobře, tak to ku*** uděláme na trati. Zasr** pravidla. Je to jasné.“

„Kimi mě v první zatáčce předjel zvenku, já jsem předjel Giovinazziho zvenku a musel jsem mu samozřejmě vrátit pozici. Giovinazzi mě předjel zvenku při posledním předjíždění a musel mi samozřejmě pozici vrátit. Tři incidenty byly úplně stejné, dva byly rozhodnuté jedním způsobem a jeden druhým.“

„Myslím, že jsem ztratil 10 sekund. Bez nich bych byl snadno devátý, ale na konci se zlomilo křídlo, takže by se nic nezměnilo. Ale tak to prostě je.“

Alonso se dostal s FIA do křížku už v Soči, když se po startu vydal mimo trať. Udělal to prý schválně, aby zjistil, zda se ho na to budou o dalším víkendu novináři ptát... a ptali.

„V prvním kole jsme také viděli, že výjezd ze zatáčky... tam už nejsou problémy ze Soči, že? Nebo se asi v Mexiku všech zeptají, co se stalo v první zatáčce, proč vyjeli všichni ven. Udělal jsem to v Soči a v Turecku z toho bylo drama, tak očekávám, že v Mexiku bude hodně otázek na toho, kdo to tentokrát udělal.“

Alonso nakonec ze závodu odstoupil kvůli zlomenému zadnímu křídlu.

„Podíval jsem se do zpětného zrcátka a zjistil, že křídlo je zlomené. Naštěstí jsem dojel do boxů. Kdyby se to stalo v prvním sektoru, bylo by to v rychlých zatáčkách o něco nebezpečnější.“