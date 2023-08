Alonso: Ani na začátku kariéry jsem si nemyslel, že bych byl pomalejší než Michael Schumacher

Fernando Alonso přiznal, že od začátku své kariéry v F1 věřil, že je na úrovni Michaela Schumachera.

Když Fernando Alonso v roce 2001 vstupoval jako 19letý mladíček do kolotoče F1, vévodil královně motorsportu Michael Schumacher, který byl na vrcholu sil.

Navzdory tomu však už tehdy Španěl věřil, že by německého multišampiona dokázal s konkurenceschopnou technikou potrápit.

„Když jsem do F1 přišel, Michael tomuto sportu dominoval. Nikdy jsem si ale nemyslel, že bych měl být pomalejší než on,“ prohlásil Alonso v pořadu High Performance Podcast.

„Možná to byl trochu kamikaze přístup, co se příchodu do F1 týká, ale nikdy jsem nepochyboval o tom, že bych se mu ve stejném voze nedokázal vyrovnat,“ uvedl rodák ze španělského Ovieda, který byl nakonec tím, kdo v roce 2005 Schumacherovu sérii pěti titulů v řadě přerušil.