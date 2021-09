Alonso: Alpine je nejlepší ze středu pole, i když není nejrychlejší

Před letní přestávkou potěšil všechny francouzské fanoušky Esteban Ocon šokujícím triumfem v bláznivé Grand Prix Maďarska, kterou nemálo ovlivnil Valtteri Bottas a hromadná nehoda, kterou Fin se svým Mercedesem způsobil ihned po startu.

V nepředvídatelném závodě, který poznamenaly i přírodní podmínky a mokrá trať, dojel Oconův týmový kolega Alonso na čtvrtém místě a Alpine díky skvělému výsledku obou jezdců poskočil na páté místo v poháru konstruktérů.

Elitní pětku Alpine stále drží i přes to, že vůz A521 podle Alonsa není tak rychlý, jako monoposty týmů AlphaTauri či Aston Martin.

„Řekl bych, že jsme dobří. Jsme dobří na všech frontách. O nedělích odvádíme dobrou práci,“ rozpovídal se na toto téma španělský pilot pro motorsport.com.

„Pokud budeme porovnávat čistý výkon, tak naše auto není na takové úrovni jako vozy AlphaTauri či Aston Martin, nicméně náš tým s nimi může o nedělích bojovat a získávat body.“

„Proto se budeme snažit bojovat o páté místo v poháru konstruktérů až do konce sezony, pokud to bude možné. Se vším respektem si myslím, že s konkurencí můžeme bez problémů závodit.“

„V tom je síla našeho týmu, víte? Každou neděli získáváme body.“

Alonsova slova podtrhují statistiky. Čtyřikrát z posledních pěti velkých cen skončily v bodované elitní desítce obě modré formule. Jedinou výjimkou byla propršená GP Belgie, ve které si Alonso za safety carem dokroužil pro jedenácté místo, zatímco Ocon byl sedmý.

Naopak AlphaTauri v posledních pěti závodech bodovalo s oběma vozy jen jednou, konkrétně v Maďarsku. Ještě hůře na tom je Aston Martin. Britský tým v posledních pěti závodech nebodoval s oběma monoposty ani jednou a dvakrát dokonce vyšel bodově naprázdno.

„Pravděpodobně nejsme nejrychlejší ze středu pole, nicméně, jak se zdá, jsme nejlepší tým středu pole. Díky tomu získáváme body každou neděli.“

Příjemným překvapením byla pro Alpine GP Itálie v Monze, kterou Alonso dokončil na osmé příčce, dvě místa před Oconem. U týmu přitom před závodním víkendem dvojité body nečekali.

„Každý si teď prožije lepší a horší dny (ve zbytku sezony). I my sami jsme to zažili v těch třech posledních závodech v řadě. Ve Spa jsme byli dobří za sucha, na mokru už nám to tolik nefungovalo. V Zandvoortu jsme měli rychlost po celý víkend,“ zrekapituloval Alonso poslední závody z pohledu Alpine.

„Nevím, co přesně nás bude čekat v Rusku, Turecku a Austinu. Možná to bude (v porovnání s Monzou) o trochu lepší.“

„Monza pro nás byla jedním z nejhorších okruhů v kalendáři, to jsme věděli už předem.“

Přesto z týmů středu startovního pole zaznamenal lepší výsledek jen Lance Stroll, který dovezl svůj Aston Martin do cíle na sedmém místě.