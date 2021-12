Alonso a Vettel: Titul si zasloužil Verstappen i Hamilton

Hamilton přišel o titul v posledním kole posledního závodu, když ho Verstappen po konci fáze za safety carem dokázal předjet na čerstvých pneumatikách. Podobné vzpomínky mají jak Fernando Alonso, tak i Sebastian Vettel. První jmenovaný získal titul v posledním závodě roku 2006, ale naopak prohrál v letech 2007, 2010 a 2012.

„Fantazie, je to šampion, byla jen otázka času, kdy tu trofej získá. Myslím, že měl i jisté štěstí. Nebýt safety caru, je šampionem Lewis. Je to čistě otázka štěstí. Myslím, že to ještě nějakou dobu bude velké téma, ale když se podíváme na uplynulých 22 závodů, titul by si zasloužili oba.

Pokud bych mohl zvolit sezonu, kdy by se mohla trofej rozdělit mezi dva jezdce, byla by to ta letošní. Oba piloti byli vynikající. Je fakt, že Lewis jel hlavně ve druhé polovině sezony na úplně jiné úrovni. Mercedes měl nejlepší auto, to jistě, ale když se podíváte na Valtteriho, ten nebyl druhý. Maximum z toho auta vyždímal právě Lewis.

Když přijdete o titul v posledním kole kvůli safety caru, samozřejmě vás to zamrzí. Ve čtvrtek před víkendem jsem mírně favorizoval Maxe, řekněme na 51 % ku 49 %. Mám za to, že v průběhu sezony měl Max o něco více smolných momentů než Lewis.

Když se bavíme o mistru světa, je to nové někdy svým způsobem atraktivnější oproti tomu starému a známému. Při pohledu na tribuny je to očividné. Pokud Max získá další řekněme čtyři nebo pět titulů, lidi budou fandit novému vyzyvateli. Myslím, že to tak cítím i teď já,“ přiznal Fernando Alonso.

Také Sebastian Vettel, který získal titul v posledních závodech sezon 2010 a 2012, s Hamiltonem soucítil:

„Mám z Maxe radost, ale hlavně je mi líto Lewise. Myslím, že předvedl parádní závěr sezony. Abych byl upřímný, zase tak moc mi nezáleží na tom, kdo na konci vyhraje. Oba si to zasloužili. Vyhrát ale může jen jeden.

Byla to parádní bitva, našemu sportu jen prospěla. A jak to známe – pokud jste na konci tím, kdo měl více štěstí, je to skvělé. Pokud ne, zas tak skvělé to není.“