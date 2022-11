Alonso a Vandoorne opět u jednoho týmu. Šampion formule E míří do Astonu jako rezervní jezdec

Šampion formule E Stoffel Vandoorne bude v příštím roce rezervním jezdcem týmu Aston Martin.

Britský tým dnes potvrdil, že se Stoffel Vandoorne stane v příštím roce rezervním jezdcem týmu Aston Martin. Druhým testovacím a rezervním jezdcem bude Felipe Drugovich, který je už jistým šampionem formule 2.

Vandoorne závodil v letech 2017 a 2018 u McLarenu a byl považován za velký talent a novou vycházející hvězdu. Do týmu však přišel v době, kdy se mu kvůli problémům Hondy nedařilo a týmovým kolegou byl zkušený Fernando Alonso. Na konci roku 2018 Vandoorne F1 opustil. V posledních letech byl rezervním jezdcem Mercedesu, za který také závodil ve formuli E. V sezoně 2021 / 2022 se stal šampionem elektrických formulí. Vandoorne má také zkušenosti z WEC a Le Mans.

Nyní se belgický pilot s Alonsem opět setká u týmu Aston Martin.

Vandoorne bude podle týmu pracovat na simulátoru v Silverstonu. Kromě toho ale bude také závodit – z Mercedesu přešel ve formuli E do týmu DS Penske.

„Je neuvěřitelně vzrušující nastoupit do role rezervního jezdce ve Formuli 1 – a jsem rád, že se mi to podařilo právě v týmu Aston Martin Aramco Cognizant Formula One, “ řekl Vandoorne.

„S velkým zájmem jsem sledoval, jak se tým vyvíjí a rozšiřuje po provozní stránce, a vím, jak neuvěřitelně odhodlaně se snaží dělat pokroky ve všech oblastech. Připojit se k Fernandovi, kterého už znám ze své závodní kariéry ve formuli 1, a Lancovi, abychom jim pomohli vyvinout a vylepšit vůz pro příští rok, bude skvělá práce a opravdu se těším na výzvu – a odměnu – ze spolupráce s celou organizací v Silverstonu.“

„Stoffel má všechny schopnosti, které potřebujeme pro tuto novou a rozšířenou roli v týmu – je rychlý, analytický, pracovitý a fantastický týmový hráč a dokonale zapadne do naší rostoucí organizace, když bude spolupracovat s naším dalším testovacím jezdcem Felipem Drugovichem,“ řekl šéf týmu Mike Krack.

„Celý tým má obrovskou motivaci pro příští rok a jmenování Stoffela vedle Fernanda, Lance a Felipeho ještě více prohloubí naši fantastickou jezdeckou sestavu.“

„Pro Stoffela to bude významná role a budeme se na něj spoléhat, že bude tvrdě pracovat s našimi traťovými i simulačními a inženýrskými týmy na zlepšení našeho výkonu pro rok 2023 a dále.“

Hülkenberga nezmínili

Aston Martin se v tiskové zprávě vůbec nezmínil o Nicu Hülkenbergovi, který plnil roli rezervního jezdce v posledních dvou letech. Němec je ale nyní spojován se sedačkou u týmu Haas.