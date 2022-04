Alonso a Pérez si vyzkoušeli vozy pro australské závody supercars

Melbourne je logisticky nejvzdálenějším závodem formule 1. Juniorské série tak královnu motorsportu nenásledují. Doprovodný program doplňují místní série. O víkendu se pojedou i závody supercars. Vozy této série měli možnost si vyzkoušet dva jezdci formule 1.

Fernando Alonso se vydal na trať ve voze Tickford Castrol Mustang Thomase Randlea, zatímco Pérezovi byl svěřen Red Bull Ampol Racing Commodore.

„Je to mezi GT3 a NASCAR,“ komentoval Alonso svou jízdu. „V zatáčkách je těžší a měkčí, ale pak cítíte sílu, V8... zvuk je úžasný. Je to dobrá zábava, protože auta jsou si na startovním roštu velmi podobná. Dělí je jen jedna sekunda, jak jsem slyšel, s 25 vozy je to úžasné.“

„Myslím, že brzdění,“ reagoval Sergio Pérez na dotaz, co pro něj představovalo největší výzvu. „Brzdná účinnost, zatáčení, rychlost v zatáčkách jsou poměrně odlišné. Ale také je to velmi dobrá zábava, kolik obrubníků jste schopni jet. Ve formuli 1 jste s tím velmi omezeni a tady můžete prakticky využít celou trať.“