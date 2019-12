Alonsa už unavuje hláška o GP2 engine. Novináře označil za klauna

McLaren se v roce 2015 vrátil ke spolupráci s Hondou. Legendární partnerství ale tehdy k úspěchu nevedlo. Fernandu Alonsovi to samozřejmě pořádně vadilo a špatný výkon i spolehlivost japonské pohonné jednotky komentoval. Slavnou se stala jeho slova o „motoru GP2“, která pronesl na tom nejméně vhodném místě – přímo na domácí půdě Hondy.

O víkendu Alonso na svém účtu na Twitteru uveřejnil video z Monaka 2006, kdy jezdil za Renault. Nezapomněl k tomu připsat hashtag #V8 v narážce na tehdejší osmiválce.

Na Alonsův příspěvek reagoval novinář na volné noze Matthew Somerfield, který spolupracuje s Motorsport.com jako technický analytik. K Alonsově tweetu napsal „GP2 engine, GP2 engine“.

Alonsa už připomínání jeho čtyři roky starých slov zjevně unavuje. Na tweet reagoval: „Twitterový klaun dne. Čas od času se snažíte mít svůj malý okamžik slávy, i když jste úplně mimo kontext, jako nyní. Smutné pro vás. Užívejte si života, příteli, je úžasný.“

Alonsa následně někteří fanoušci podpořili. Jeden z nich napsal španělsky, aby s podobnými lidmi neztrácel čas. Alonso fanouška uklidnil, že neztrácí. „No, když už jsem na svém profilu, preferuji více lidi, jako jste vy nebo já, normální a vášnivé, než tyhle ‚cool‛ lidi. Pro ně existuje mnoho jiných profilů, které lze sledovat a komentovat. Tady máme rádi závodění!“

Somerfield později uvedl, že Renault používal motor, který postavil ve spolupráci s Mecachrome, což je společnost, která dodávala také GP2. Kromě toho Somerfield v narážce na V8 poznamenal, že F1 je inkubátorem technologického vývoje v automobilovém průmyslu, takže bychom neměli lpět na archaických nástrojích.

