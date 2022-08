Alonsa těší výkon v kvalifikaci. Díky penalizacím si polepší o tři místa

Jeho jezdci Esteban Ocon a Fernando Alonso zajeli pátý a šestý nejrychlejší čase se ztrátou 1,5, respektive 1,7 sekundy.

Ocon je jedním ze sedmi jezdců, kteří před kvalifikací nasadili nové díly pohonné jednotky a na roštu tak klesli, v případě Francouze konkrétně na sedmnácté místo.

Naopak Alonso si díky penalizacím soupeřů polepšil a na roštu se posunul ze šestého až na třetí místo.

„Jsem spokojen s naší dnešní výkonností, pro tým je pozitivní výsledek, jelikož máme oba vozy v kvalifikaci v top 6,“ řekl Alonso, který vyzdvihl také týmovou práci během kvalifikace.

„Během kvalifikace jsme si (s Oconem) navzájem poskytli větrný pytel a potáhli jsme toho druhého, fungovalo to opravdu dobře. Zítra to bude vzrušující. Je to další šance útočit na startu mezi nejlepšími třemi.

„Chci čistý závod, abych využil této pozice. Budeme si dávat pozor na ty za námi, jelikož na konci pole startují některé rychlé vozy. Naším cílem je být v cíli mezi nejlepšími pěti nebo šesti.“