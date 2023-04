Alonsa překvapilo, že skončil jen sekundu za perfektním Ferrari

Fernando Alonso přišel ve čtvrtém závodě sezóny formule 1 v Baku o svou sérii umístění na stupních vítězů v prvních třech letošních závodech, když ve Velké ceně Ázerbájdžánu dojel čtvrtý. Poprvé v sezóně byl poražen jezdcem Ferrari Charlesem Leclercem, který měl podle Alonsa štěstí.

Alonso do závodu vyrážel až z šestého místa. Poradil si s Lewisem Hamiltonem a Carlosem Sainzem, na dvojici Red Bullu a třetího Charlese Leclerca ale recept nenašel, ačkoliv v cíli jej od stupňů vítězů dělilo jen 0,8 sekundy.

Leclercovi podle Alonsa pomohly nižší teploty v závěru závodu, díky nimž jeho tvrdé pneumatiky zůstaly v dobrém stavu.

„Myslím, že měli štěstí. Tvrdá sada se opotřebovávala méně, než se očekávalo. Nasadili jsme tvrdou sadu, když vyjel safety car. To bylo 38 kol před cílem. Držely celkem dobře, na konci tam byly i nějaké mraky, takže teplota trati klesala,“ řekl Alonso.

„Myslím, že v prvním stintu Ferrari velmi odcházela střední sada. V normálním teplém závodě si myslím, že se budou trápit více. Dnešek pro ně byl dobrý, ale v Miami to bude jiné.

„Shrnutí je takové, že Aston měl zrádný víkend v Baku kvůli problémům s DRS a nastavením. V žádné z částí víkendu jsme nebyli tak rychlí, ale stále jsme jen sekundu od pódia.

„Ferrari mělo perfektní víkend. Pole position pro hlavní závod, pole position pro sprint, super rychlé auto. Bylo jen sekundu od astonů, takže celkově musíme být spokojeni.“

Alonso v závodě také zaujal tím, že upozornil na výhody odlišného rozložení brzd a instruoval svého závodního inženýra, aby o nich řekl i druhému jezdci Astonu Martin Lanci Strollovi.

„Práce, kterou všichni v Astonu Martin odvádí, je působivá. Já a Lance jsme si toho vědomi. Snažíme se týmu co nejvíce pomoci. Když na voze objevíme něco, co nezjistíme na schůzkách se stratégy, snažíme se to okamžitě sdílet přes vysílačku. V tuto chvíli všechno pracuje skvěle, a toto je zřejmě naše výhoda. Proto jsme teď druzí v Poháru konstruktérů, protože myslíme jen na tým.“