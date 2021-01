Algarve a Imola? F1 už chystá záložní „pandemický kalendář“

Nové kmeny koronaviru, omezení cestování, karantény. Formule 1 je už na koronavir připravenější než vloni, ale i tak letos světová pandemie královnu motorsportu ovlivní.

Aktuálně se diskutuje o odkladu Grand Prix Austrálie. Sezóna by začala v Bahrajnu o týden později oproti původnímu plánu. V důsledku toho by došlo zřejmě i k přesunu testů do Bahrajnu a to možná i na pozdější termín někdy před polovinou března.

Podle webu RaceFans se ale černá mračna stahují nad dalšími závody. Formule 1 po zkušenostech z loňského roku už připravuje záložní kalendář. Ten měl být předložen na schůzce mezi F1 a týmy, které se poprvé v roli šéfa F1 zúčastnil Stefano Domenicali.

Aktuální verze:

21. března: Austrálie

28. března: Bahrajn

11. dubna: Čína

9. května: Španělsko

Záložní verze:

28. března: Bahrajn

18. dubna: Imola

2. května: Portugalsko (Algarve)

9. května: Španělsko

Závod v Číně by byl odložen nebo zrušen. Austrálie by se pak jela 21. listopadu. Závod v Brazílii by se kvůli tomu posunul na 7. listopadu (o týden dříve), takže na americkém kontinentu bychom odjeli tři závody v řadě (USA, Mexiko a São Paulo).

V Saúdské Arábii by se jelo naopak o týden později 5. prosince, kdy se mělo jet v Abú Dhabí. Finále sezóny na okruhu Yas Marina by se přesunulo na 12. prosince.