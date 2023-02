Alfě Romeo se podařilo vyřešit dvě slabiny z loňského roku

Jezdci Alfy Romeo-Sauberu si pochvalují první jízdy s letošním monopostem formule 1.

Po prvních dvou dnech příprav na novou sezónu formule 1 v Bahrajnu byli Valtteri Bottas i Kuan-jü Čou spokojeni se zlepšením v určitých oblastech, ve kterých loňský model Sauberu ztrácel.

Kromě celkového zlepšení úrovně aerodynamiky a výkonu oba piloty těší, že se Sauberu podařilo přes zimu dosáhnout lepší spolehlivosti a stability zadní části vozu.

„Zadní část vozu je rozhodně stabilnější. Minulý rok to byla naše slabina, hlavně v rychlých zatáčkách, takže je to dobré,“ potvrzuje Bottas.

„Stále potřebujeme doladit vyvážení, zejména při nižších rychlostech se potýkáme s blokováním předních kol a následnou nedotáčivostí. Není to ale nic, co nedokážeme vyřešit.“

Právě vylepšení stability zadní části vozu bylo podle Čoua pro inženýry při návrhu letošního modelu C43 prioritou.

„Byl to takový náš hlavní cíl. Snažili jsme se to vyřešit ve druhé polovině sezóny, ale tím, jak jsme to vyřešili, jsme přišli o část výkonu. Letos jsme se pokusili získat zpět výkon, jaký jsme měli na začátku sezóny,“ říká čínský pilot.

„Rychlé zatáčky byly vloni naší slabou stránkou. Pokusili jsme se to zlepšit a zdá se, že to funguje. Nyní se zdá být jasné, v čem jsme se dokázali zlepšit.“

Kromě lepší stability tým dosáhl také větší spolehlivosti svého vozu. V úvodních dvou dnech neměla Alfa Romeo výraznější problémy a její jezdci mohli absolvovat velké množství kol.

Zatímco vloni při prvních testech v Barceloně neodjel Sauber v žádném z testovacích dní více než 100 kol a v úvodním dnu jich zvládl dokonce jen 32, letos v Bahrajnu už první den jezdci odjeli 138 kol.

V pátek jich pak samotný Čou zvládl 133 a na nejměkčí směsi C5 zajel také vůbec nejrychlejší čas pátečních jízd.

„Hlavní pozitivum je, že jsme neměli jediný problém, což je obrovský kontrast s loňskými testy. Alespoň jsme tedy začali dobře a odjeli pořádnou vzdálenost, což je v této fázi velmi důležité,“ řekl Bottas.

„Všechny hlavní problémy, které jsme vloni měli na straně šasi, byly odhaleny. Změnili jsme spoustu konceptů, jako například chlazení, kde jsme měli několik problémů. A alespoň (první den testů) ukázal, že zvládneme bez problémů odjet vzdálenost více než dvou závodů. To je dobré.

„Věřím proto, že to bude rozhodně lepší než vloni. A měli jsme také pár problémů ze strany (pohonné jednotky) Ferrari. Letos ale zatím nic,“ dodává optimisticky Fin.