Alfě Romeo se na osychající trati nedařilo. Nebyla to zábava, říká Räikkönen

„Závod nebyl ani zdaleka zábavný,“ řekl Räikkönen. „Ale je to trochu to, co jsme očekávali, jakmile jsme viděli počasí. Pravděpodobně bychom měli mnohem lepší rychlost v plně mokrém závodě, ale smíšené podmínky rozhodně nehrály v náš prospěch.“

„Snažili jsme se, aby pneumatiky fungovaly. Když už fungovaly, byly dobré na deset kol a pak odešly, takže bylo těžké se dostat do dobrého rytmu. Alespoň jsme na soupeře neztratili žádné body.“

Giovinazzi boural při nájezdu na startovní rošt. Do závodu odstartoval, ale pak musel odstoupit.

„Po silných kvalifikačních výsledcích to byla náročná neděle,“ řekl Giovinazzi.

„Cestou na startovní rošt jsem ztratil auto, ale naštěstí jsem poškodil pouze přední křídlo. Mechanici odvedli skvělou práci, vyměnili ho a připravili auto na start závodu. Bohužel náš závod netrval dlouho. Měli jsme problém s převodovkou a museli jsme zastavit.“