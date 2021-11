Alfě Romeo dochází náhradní díly. Mohou za to i katarské obrubníky

Konec sezóny se blíží. Opotřebované jsou vozy i personál. Vyprazdňují se také sklady s náhradními díly. Nové se už dávno nevyrábí. U velkých týmů je to z důvodů rozpočtového stropu, u malých týmů, které se stropu ani nepřiblíží, z důvodů vyčerpaného rozpočtu.

V Kataru mají týmy problémy s obrubníky. Nejde o to, že by byly jiné, ale o jejich umístění (jezdec se jim nemůže vyhnout, byl by pomalejší) a hlavně o rychlost. Vůz na ně najede rychlostí přes 200 km/h. Jde hlavně o zatáčky 5, 12, 13 a 15.

Podle Auto Motor und Sport má problémy především Alfa Romeo. Po pátku měli tři otlučené okraje podlahy.

Tým měl dvě podlahy poškozené už v Interlagosu. Podlahy byly letecky přepraveny zpět do Švýcarska, kde budou opraveny a poslány do Džiddy. Tým doufá, že dorazí včas a že se situace uklidní. V Kataru nyní jezdí se třemi záplatovanými podlahami.

Na výrobu nových už není čas. „Výroba podlahy trvá 20 dní,“ hlásí manažer týmu Beat Zehnder.