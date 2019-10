Alfě Romeo chybí v závodech rychlost, šéf týmu je ale optimistický

Při posledním závodě na Suzuce Antonio Giovinazzi obsadil v kvalifikaci 11. místo. V závodě mu ale, stejně jako jeho týmový kolega Kimi Räikkönen, chyběla rychlost. Räikkönen nakonec obsadil třinácté a Giovinazzi patnácté místo.

Od letní přestávky získal tým jen tři body, Vasseura přesto těší alespoň dobrá rychlost v kvalifikacích.

„Není důvod panikařit. Scénář je pokaždé jiný. Obával bych se, kdybychom v kvalifikaci ztráceli sekundu, ale tak to není. Závod může být těžký, ale je snazší najít rychlost v závodě než v kvalifikaci,“ říká Vasseur.

„Například ve Spa jsme byli v první zatáčce pátí, v Monze jsme se dostali do Q3. Občas kvůli jedné desetině můžete mít pocit, že situace je zcela odlišná. Vždy musíme být v tomto ohledu opatrní. Posunuli jsme se ze sedmého nebo osmého místa (nejlepšího týmu) v kvalifikaci, ale to je jedna desetina,“ dodává.

Dobrý výsledek zaznamenala Alfa Romeo v kvalifikaci na Velkou cenu Japonska, kde Giovinazzi s Räikkönenem porazili týmy Racing Point nebo tovární Renault. Tým má podle Vasseura ale problém dostat v závodě maximum z pneumatik Pirelli.

„Máme problém s tím jet v závodě vyrovnaně a myslím, že to byl problém v posledních dvou nebo třech závodech. První část závodu (na Suzuce) byla katastrofa. No, 'katastrofa' je trochu silné slovo, ale bylo to velmi obtížné. V posledním stintu na měkké sadě jsme znovu měli rychlost, ale už bylo příliš pozdě,“ popisuje.

„V závodní rychlosti jsme ztráceli sekundu. Renault je dobrý příklad, v kvalifikaci ztráceli, ale v závodě odvedli velmi dobrou práci. Racing Point byl v kvalifikaci za námi, v závodě ale byl mnohem rychlejší. Myslím, že je to více o vyrovnanosti s různými směsmi pneumatik než o čisté rychlosti. Občas jste ve správném okně, jindy ne, záleží na tvaru okruhu nebo teplotě dráhy,“ uzavírá.

Foto: Getty Images / Charles Coates