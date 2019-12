Alfa Romeo zvažovala Schumachera, ten si nakonec dá další sezónu ve F2

Schumacher bude v příštím roce jezdit ve F2. Zůstane u týmu Prema Racing. Syn sedminásobného mistra světa letos skončil na 12. místě, získal jedno vítězství a 53 bodů. Jeho týmovým kolegou byl Sean Geleal, kterého v testech nasazuje Toro Rosso. Gelael získal 15 bodů.

Od příštího roku bude Schumacherovým týmovým kolegou Robert Shwartzman, který je stejně jako Schumacher členem Jezdecké akademie Ferrari.

Podle Motorsport.com se v průběhu sezóny na Schumachera dívala Alfa Romeo. Nakonec ale dala přednost Giovinazzimu – jednak kvůli Schumacherovým výsledkům ve F2 a také kvůli zlepšující se formě Itala.

„Je zřejmé, že pokud dostanete příležitost (ve F1), využijete ji, takže příležitost tam nebyla,“ řekl Schumacher Motorsport.com. „To je docela otevřené a jasné.“

„Potom bylo dalším rozhodnutím zůstat ve F2. Pro mě to bylo nejchytřejší a nejspolehlivější rozhodnutí, které jsem mohl učinit.“

„F2 bude mít příští rok nové pneumatiky (18palcové, pozn. redakce), což pro mě bude pozitivní, protože v roce 2021 to bude ve F1. Pokud se nám podaří udělat krok vpřed, měl bych náskok. Samozřejmě je to jiné, ale myslím, že v juniorské kategorii mi to pomůže získat více zkušeností. Možná mě to v příštím roce také dostane do jiné pozice.“

Svou sezónu ve F2 hodnotí Schumacher pozitivně. Konečné pořadí podle něj ovlivnily problémy se spolehlivostí.

Závody Schumachera v letošní sezóně

„Pokud jde o čistý výkon, tak to byl velmi pozitivní rok. Z hlediska spolehlivosti to byl negativní rok.“

„Měli jsme několik závodů, ve kterých jsme přišli o body a pozice a přitom to pro nás mohl být silný víkend a výkon. Závodní víkend F2 je bohužel nastavený tak, že máte první závod, který rozhodne o pozici, ze které odstartujete do druhého závodu.“

„Mnoho mých problémů bylo v prvním závodě, což znamenalo, že víkend byl v podstatě ztracený.“

„Je to velmi nešťastné, protože si myslím, že jsme tu a tam mohli mít velmi dobré víkendy, což by mi v konečném výsledku dalo spoustu bodů a v šampionátu bych byl v jiné pozici.“