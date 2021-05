Alfa Romeo žádá FIA o přezkoumání Räikkönenovy penalizace z Imoly

Kimi Räikkönen dostal po Grand Prix Emilia Romagna penalizaci 30 sekund, což odpovídá penalizaci 10 sekund stop and go. Fin kvůli tomu přišel o deváté místo. Na body se dostal Fernando Alonso, Esteban Ocon získal o další bod více.

Alfa Romeo chce FIA požádat o přezkoumání rozhodnutí. Dnes v 18:00 se zástupci týmu setkají se sportovními komisaři pomoci videokonference.

Podle Mezinárodního sportovního řádu může dojít k přezkoumání jen tehdy, „pokud se objeví nový významný a relevantní prvek, který nebyl stranám žádajícím o přezkoumání k dispozici v době příslušného rozhodnutí.“

Chaos za safety carem

Kimi Räikkönen se před restartem závodu v Imole roztočil ve třetí zatáčce. Poté už to byla souhra špatné komunikace a několika pravidel.

Podle pravidel může jezdec zaujmout znovu svou pozici, pokud tak učiní před první safety car čárou. Pokud se tak nestane, musí zajet do boxů a počkat na konci boxové uličky, až startovní pole projede okolo.

Situaci nepomohla pravidla, která rozlišují důvod nasazení safety caru. Za safety carem se normálně nesmí předjíždět a ani vracet na pozici (jak to udělal v závodě Pérez). Pokud je to letmý start po červené vlajce, tak to možné je.

Alfa Romeo později uvedla, že neměla v pravidlech a postupech zcela jasno, a tak vše konzultovala s ředitelstvím závodu. Odpověď ale přišla příliš pozdě.

Sportovní komisaři při udělení penalizace uvedli, že chápou okolnosti, ale nemají jinou možnost, než penalizaci udělit.