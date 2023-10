Alfa Romeo v pořadí týmů přeskočila Haas. Byl to pro nás skvělý den, hlásí Bottas

Alfa Romeo si z Kataru odvezla šest bodů, díky čemuž se v hodnocení týmů posunula na průběžnou osmou pozici.

Nejlepší letošní závod má za sebou Alfa Romeo, která v Kataru díky osmé příčce Valtteriho Bottase a devátému místu Kuan-jü Čoa získala šest bodů.

Stáj ze švýcarského Hinwilu díky tomu v průběžném hodnocení týmů přeskočila dosud osmý Haas. Za sedmým Williamsem nyní Alfa zaostává o sedm bodů.

Není proto divu, že jezdci Alfy Romeo byli po dojezdu GP Kataru velmi pozitivní.

„Byl to pro nás skvělý den. S výsledkem jsem opravdu spokojen,“ nechal se slyšet Bottas.

„Bylo sice horko a vlhko, a to poměrně extrémní, ale věděli jsme, že máme potenciál na to, abychom zajeli dobře, což se nám nakonec díky dobré strategii a bezchybnému závodu podařilo,“ těšilo finského závodníka, podle kterého si Alfa Romeo body zasloužila i díky tvrdé práci, kterou tým v posledních týdnech odvedl.

Vedle Bottase si body v Kataru připsal také jeho kolega Čou. Číňan sice projel cílem na dvanáctém místě, ale po penalizaci tří soupeřů za porušování traťových limitů byl nakonec klasifikován jako devátý.

„Byl to skvělý závod, vzhledem k tomu, že jsme startovali zezadu a nakonec jsme se dostali až do první desítky. Měli jsme dobrou strategii, dobře jsme šetřili pneumatiky a navíc jsme neudělali žádnou chybu, to všechno dnes vedlo k úspěchu,“ hodnotil Čou s tím, že ke konci závodu neměl přesné informace o tom, kdo a jak bude z jeho soupeřů penalizován.