Alfa Romeo v plamenech? Räikkönen by to nedramatizoval

Inženýr Räikkönena informoval, že jeho vůz zachvátil velký požár a měl by se dostat ven co nejrychleji. Räikkönen měl v první chvíli problém odpojit kabel od rádia. Pak se ale dostal ven a vůz sám uhasil.

„Nebylo na tom nic děsivého,“ řekl. „Je to škoda, když to začne hořet, všude je bordel. Musíte se to snažit uhasit. “

Na otázku, kolik škod požár způsobil, Räikkönen odpověděl: „Nechci spekulovat, uvidíme.“

„Určitě je tam nějaká škoda, doufejme, že je to hlavně karoserie, ale uvidíme. Je to jiný motor a převodovka, než se kterými pojedeme zítra, ale i tak je to pro lidi samozřejmě trochu víc práce.“