Alfa Romeo sponzorem Haasu? Jen jsme si řekli ahoj, tvrdí Steiner

V Monaku se začalo spekulovat, že by se Alfa Romeo mohla od Sauberu přesunout k Haasu. Podle Steinera je to předčasné.

Alfa Romeo na konci roku skončí u Sauberu, což bylo potvrzeno už vloni v srpnu. Skončí i ve F1, nebo si najde jiného partnera?

Setkání šéfa týmu Haas Gunthera Steinera a generálního ředitele Alfy Romeo Jeana-Philippa Imparata během Velké ceny Monaka vyvolalo spekulace, že tým a automobilka jsou domluveni na titulárním sponzorství.

„Říká mi to hodně lidí, ale jediný, kdo mi to ještě neřekl, je Alfa Romeo,“ uvedl Steiner pro Motorsport.com.

„Samozřejmě se dívají na to, co budou dělat v budoucnu, a přišli se na nás podívat, aby zjistili, jak se nám daří. Bylo to jen seznámení, nic jiného.“

„Nikdy v životě jsem se s generálním ředitelem nesetkal a prostě jsme se představili Zřejmě nebylo co skrývat. Prostě řekl ‚ahoj‘ a to bylo všechno. Nevím, co budou dělat v budoucnu.“

Haas už má uzavřenou dlouhodobou smlouvu o titulárním sponzorství se společností Moneygram a Steiner uvedl, že případné spojení s Alfou Romeo by se tomu muselo přizpůsobit.

Na otázku, zda by byl Haas otevřený další dohodě o názvu, a potenciálně i ztrátě jména Haas, Steiner odpověděl: „Nevím, protože jsme o tom nikdy nemluvili, takže netuším. Nemám na to odpověď, protože jsme o tom s Genem nemluvili. Na stole nic není, proto o tom ani nepřemýšlím. Mám spoustu jiných věcí na práci.“