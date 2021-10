Alfa Romeo skončila i v Austinu bez bodů

Alfa Romeo byla opět blízko bodům, ale opět to nevyšlo. Pravděpodobnost, že dožene Williams (7 versus 23 bodů) je už spíše jen teoretická.

„Z auta jsem měl dobrý pocit, zejména v první části závodu,“ řekl Räikkönen. „Byli jsme schopni bojovat v první desítce. Bohužel jsem se na začátku druhého stintu střetl s Alonsem a došlo k poškození podlahy. Na vyvážení vozu to nemělo vliv, ale zdálo se, že nám poté mnohem rychleji odcházely pneumatiky. Ke konci závodu už mi opravdu nezbývalo moc zadních pneumatik – zrovna když jsem se snažil hodně tlačit, abych se udržel před Sebastianem. Je škoda, že jsme dnes nepřivezli domů žádný bod.“

„Tým by si po dobrém závodě zasloužil alespoň bod a je samozřejmě zklamáním, že nám tak blízko šachovnicové vlajky vyklouzl z rukou,“ řekl Frédéric Vasseur.

„Od světel až po cílovou čáru jsme bojovali v první desítce nebo těsně za ní a to je velmi povzbudivé, i když nakonec nemáme co ukázat. V posledních několika závodech jsme v tomto boji byli a není důvod si myslet, že bychom tam neměli být až do konce sezony. Doufejme, že se nám podaří některé z těchto šancí proměnit v body, protože máme rychlost na to, abychom odvedli dobrou práci.“