Alfa Romeo se musí zaměřit na zlepšení spolehlivosti, říká Bottas

Poté, co nedojel kvůli technickým problémům závod na Silverstonu, neviděl cíl ani na maďarském Hungaroringu, kde jej z dvanáctého místa vyřadil problém s palivovým systémem.

Jeho týmový kolega Kuan-jü Čou kvůli technickým problémům nedokončil tři závody.

„Tento víkend (v Maďarsku) jsme měli nějakou rychlost, trochu lepší než v předchozích víkendech, takže to tam je, ale musíme dojíždět závody,“ říká 32letý Fin.

„Není to dostatečně konzistentní a my to víme. Musíme na tom dál pracovat, protože by to byla ještě větší škoda, kdybychom znovu mířili na body a měli bychom tyto problémy. Bude na to kladen velký důraz.“

V Poháru konstruktérů patří Alfě Romeo šesté místo, na pátý McLaren ztrácí ale už 44 bodů. Sedmý Haas za týmem z Hinwilu zaostává o 17 bodů.

Pro závod v Budapešti se Bottas kvalifikoval na osmém místě, závod ale ovlivnila špatná strategie volby pneumatik.

„Bylo to znovu náročné, trochu jako ve Francii, jelikož tvrdé pneumatiky nezačaly fungovat tak rychle, jak jsem doufal. Zkusili jsme to, mysleli jsme si, že to pro nás bude nejlepší šance, ale nebyla,“ popsal Bottas.

„Zavázali jsme se ke strategii jedné zastávky a bylo těžké se z ní dostat. Těším se, že si teď užiju letní přestávku, odpočinu si a pro druhou polovinu sezóny se vrátím plný energie,“ dodal Bottas, který před pár dny i se svou přítelkyní, australskou cyklistkou Tiffany Cromwell, odjel na dovolenou do USA.