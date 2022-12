Alfa Romeo potvrdila, že Vasseur končí

Alfa Romeo dnes ráno potvrdila, že Frédéric Vasseur u týmu končí.

Fréderic Vasseur končí po šesti letech u Sauberu. Ferrari o chvíli později potvrdilo, že se Vasseur stane novým šéfem týmu.

Vasseur přišel do týmu Sauber z Renaultu v roce 2017 – jak uvádí tým, jeho jmenování bylo jedním z prvních kroků nových akcinářů.

„Ve chvíli, kdy se chystám ukončit své dobrodružství v týmu Alfa Romeo F1 ORLEN, se mohu s láskou ohlédnout za těmito šesti společnými roky,“ uvedl Vasseur. „Jsem vděčný každému zaměstnanci týmu, protože to byli právě oni, kdo tento tým postavil na nohy a šplhal po žebříčku našeho sportu.“

„Jsem hrdý na práci, kterou jsme společně odvedli jako tým a společnost, a ještě více na pevné základy, které jsme položili pro to, co přijde dál. Nejvíce jsem však hrdý na lidi, kteří to všechno umožnili a z nichž se časem stali přátelé. Tento tým budu vždy vnímat jako domov a budu mu fandit, ať už budu kdekoli.“

„Frédéric věnoval našemu týmu šest let inspirativního vedení a tvrdé práce, čímž pomohl přebudovat naši společnost a náš tým,“ uvedl předseda představenstva společnosti Sauber Holding AG Finn Rausing.

„Dokázal každého z nás povzbudit k tomu, abychom ze sebe vydali to nejlepší. Stále lepší výsledky, kterých jsme dosahovali, svědčí o kvalitě jeho působení v čele týmu. Byl první, kdo věřil v náš projekt, a opouští tým v mnohem silnější a zdravější pozici, než když přišel, a se zářivou budoucností před sebou, což je vše, co od něj bylo možné požadovat. Jsem si jistý, že se ztotožňuji se všemi členy týmu, když Fredovi přeji mnoho úspěchů v jeho dalším působení.“

Sauber bude ještě v příštím roce jezdit pod názvem Alfa Romeo. Poté se z něj stane přechodně Sauber a od roku 2026 bude továrním týmem Audi.