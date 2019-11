Alfa Romeo potvrdila, že Giovinazzi zůstane v týmu také v roce 2020

Objevily se sice určité úvahy, že by Alfa Romeo mohla angažovat Hülkenberga, ale to bylo vždy spíše nepravděpodobné. O obsazení jedné sedačky u Alfy Romeo by totiž mělo rozhodovat Ferrari a to už dříve potvrdilo, že stojí za Giovinazzim.

„Jsem velmi potěšen, že mohu potvrdit, že zůstane u Alfa Romeo Racing pro rok 2020,“ uvedl Frédéric Vasseur.

„Způsob, jakým se integroval do týmu a neustále se zlepšoval během své první celé sezóny ve sportu, je velmi slibný a nemůžeme se dočkat, až odemkneme jeho plný potenciál.“

„Antonio se ukázal jako velmi rychlý jezdec a to vedle tak velkého měřítka, jakým je Kimi. Očekáváme, že se s rostoucímu zkušenostmi se bude dále rozvíjet. Jeho technická zpětná vazba, pracovní etika a pozitivní přístup nám pomohou i nadále posouvat náš tým kupředu. Totéž platí o konzistenci, který vyplývá z nezměněné sestavy pro příští sezónu.“

„Jsem velmi rád, že mohu zůstat s týmem do roku 2020,“ řekl Ital. „Jsem vděčný za neuvěřitelnou úroveň podpory, kterou jsem obdržel během své první celé sezóny ve formuli 1.“

„Letos jsme se toho hodně naučili a jsem přesvědčený, že příští sezónu můžeme udělat velký krok vpřed. Už nebudu nováčkem, takže se nebudu moci na nic vymlouvat. Chci být konkurenceschopný hned od začátku šampionátu a oplatit důvěru, kterou mi tým prokázal.“

Foto: Getty Images / Charles Coates