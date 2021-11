Alfa Romeo potvrdila, že Giovinazzi u týmu končí

Alfa Romeo vstoupí do příští revoluční sezóny se dvěma novými jezdci. Kimi Räikkönen se rozhodl ukončit kariéru a nahradí ho krajan Valtteri Bottas.

Dnes Alfa Romeo potvrdila, že Antonio Giovinazzi na konci sezóny končí. Dříve se spekulovalo, že by Ital mohl zamířit do WEC a jezdit tam za Ferrari, které do šampionátu vstoupí se svým hypercarem v roce 2023. Nelze to vyloučit, ale podle webu The Race je Giovinazzi spojován s týmem Dragon Penske ve formuli E.

Giovinazzi debutoval ve F1 v roce 2017 u Sauberu, když zaskakoval za zraněného Pasca Wehrleina. Poté se účastnil pátečních tréninků s Haasem a později Sauberem již pod názvem Alfa Romeo. V roce 2019 se stal znovu závodním jezdcem.

„Loučení s jezdcem není nikdy snadné, obzvlášť v případě Antonia, který byl součástí týmu tak dlouho,“ uvedl Vasseur. „Až se budeme loučit, budeme si vážit vzpomínek na dobré chvíle a ponaučení z těch špatných, protože víme, že díky těmto okamžikům jsme jako tým rostli. Přejeme Antoniovi vše nejlepší do budoucna po sezóně 2021. Do té doby máme ještě tři závody na to, abychom společně dosáhli dobrých výsledků a rok zakončili silně.“