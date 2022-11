Alfa Romeo obětovala závod, aby získala šesté místo. Její jezdci si „hráli se zelenými auty“

Alfa Romeo se raduje z šestého místa v konečném pořadí Poháru konstruktérů letošní sezóny formule 1.

Alfa Romeo a Aston Martin získaly v letošní sezóně shodně 55 bodů, ve prospěch švýcarské stáje ale mluví lepší umístění v závodě. V Imole dojel Valtteri Bottas pátý, zatímco nejlepším výsledkem jezdců Astonu Martin Sebastiana Vettela a Lance Strolla bylo šesté místo.

Během posledního víkendu v Abú Dhabí Alfa Romeo rychlostně nestačila na Aston Martin. Tým Sauber závodící pod hlavičkou Alfa Romeo se pro udržení šestého místa rozhodl obětovat výsledek posledního závodu, aby si udržel šesté místo a získal 10-12 milionů dolarů navíc.

Jako první zajel z čtveřice jezdců do boxů Stroll. Alfa Romeo využila Kuan-jü Čoua, aby se dřívější zastávkou dostal před Vettela. Bottas zůstal na trati na tvrdé sadě ještě déle, aby byl na trati před Strollem před druhou zastávkou Kanaďana.

Bottas po závodě vysvětlil, že jeho dlouhý „defenzivní“ stint na nejodolnější sadě pneumatik byl použit k tomu, aby „si hrál se zelenými auty“ a zamezil jejich postupu vpřed.

„Dnes jsme nakonec neměli tolik rychlosti, moje strategie ale byla velice defenzivní, takže jsem se jen snažil na tom být dobře ke konci svého prvního stintu, a když nás předjela zelená auta, chtěli jsme si s nimi jen hrát,“ řekl Bottas, který jel v Abú Dhabí svůj 200. závod ve F1.

„Na konci to bylo na body příliš těsné, ale jsem rád, že to máme. Tvrdá strategie byla počkat, až astony zastaví, předjet je a pak jim zkomplikovat život.“

Podle Čoua byly zastávky naplánovány tak, aby piloti McLarenu a Alpinu měli jasnější okno pro svou zastávku a vrátili se před astony martin.

Jakmile Vettel zastavil a začal se znovu dostávat pořadím, čínský pilot nasadil k tvrdé defenzivě. To pomohlo k tomu, že Vettel nedokázal dojet lépe než desátý.

„Celý závod byla situace celkem jasná. Pokud je nedokážeme porazit na trati, obětujeme pozice, abychom nechali mclareny a alpiny zaplnit toto okno,“ popsal Čou.

„Tak to dnes i bylo. Zastavil jsem dříve, ačkoliv pneumatiky byly ještě čerstvé, pak by nás ale dřívější zastávkou mohli předjet Sebastian a Lance, pak jsme se v podstatě snažili je co nejvíce zdržet, abychom vytvořili okno pro ostatní.

„Myslím, že bylo důležité, že jsme toho dosáhli. Opravdu jsme dnes do toho dali všechno a mám z týmu radost. Když uvážím, kde jsme byli v kvalifikaci, Valtteri musel zkusit něco opravdu riskantního, zatímco já se snažil tam jen zůstat a zjistit, jestli to můžeme změnit.

„Po prvním kole jsme si stále drželi podobné pozice, to je to nejlepší, co jsme mohli udělat. Na konci to bylo velmi těsné, stejný počet bodů, ale věděl jsem, že každá drobnost udělá ten rozdíl. Pro tým je to pro příští rok opravdu důležité,“ dodal Čou.