Alfa Romeo nejspíše ve F1 skončí. Jednání s Haasem uvízla na mrtvém bodě

Na konci srpna loňského roku Alfa Romeo oznámila, že na konci roku 2023 ukončí spolupráci s týmem Sauber. Od roku 2019 byla Alfa Romeo titulárním sponzorem švýcarského týmu s velkým „T". Většina titulárních sponzorů připojí své jméno k názvu týmu. Ve skutečnosti to tím ale končí, protože oficiální název prakticky nikdo nepoužívá.

Alfa Romeo ale přejmenovala celý tým, na což jsme předtím byli zvyklí u motorů – pamatujete ještě na dobu, kdy Red Bull poháněl motor TAG Heuer?

V příštím roce zřejmě opět uvidíme na startu Sauber. Pro tým nemá smysl hledat náhradu jinde, protože už v roce 2026 se z něj stane Audi. Německá automobilka postupně kupuje majoritní podíl a vyvíjí vlastní pohonnou jednotku.

K Haasu, nebo pryč?

TAG Heuer jsme nezmínili náhodou. Okolo Monaka se začalo spekulovat, že Alfa Romeo přejde k druhému a od roku 2026 jedinému zákazníkovi Ferrari – k Haasu.

Je spíše nepravděpodobné, že by jméno Haas zmizelo, jako zmizelo jméno Sauber. Alfa Romeo by dala spíše jméno pohonné jednotce Ferrari. Méně už dává smysl to, aby se stala dalším titulárním sponzorem – jednoho už Haas má, je jim společnost MoneyGram.

Od Monaka ale uplynula spousta času, máme za sebou i poslední závod sezóny a oznámení nikde.

Podle RacingNews365 je to proto, že jednání mezi společnostmi Alfa Romeo a Haas v posledních měsících uvízla na mrtvém bodě.

Jedním z důvodů může být i změna situace ve F1. Alfa Romeo si představuje spolupráci i její finanční rámec podobně, jako tomu bylo u Sauberu. F1 je ale dnes jinde, má větší hodnotu a týmy se toho při jednáních nebojí využít.

Pokud Alfa Romeo ve F1 skončí, soustředí se zřejmě na jiné závodní série – například na WEC.