Alfa Romeo nasadí novou spojku od Ferrari. Slibuje si lepší starty

Jezdci Alfy Romeo si stěžovali na chování spojky, kterou týmu stejně jako pohonnou jednotku dodává Ferrari.

Valtteri Bottas problém shrnul jako „oscilace, které vychází ze samotné spojky“. Problémem je podle něj také to, že „způsob, jakým se točivý moment dostává na zadní kola, není konzistentní“.

Jezdci Ferrari si sice veřejně nestěžovali (nebo o tom nevíme), ale letošní starty rudých vozů nejsou vždy úplně ideální – zejména ve srovnání s red bully.

Ferrari v reakci na tuto skutečnost vyvíjí novou spojku. Zatím není jasné, zda bude použita u Ferrari i obou zákaznických týmů, ale Bottas ve čtvrtek na okruhu Paula Ricarda prozradil, že Alfa Romeo ji tento víkend má.

„Poprvé ji vyzkoušíme v tréninku, ale je to něco, na čem Ferrari pracuje už delší dobu,“ řekl Bottas, kterého cituje The Race.

„A teď máme konečně nové díly pro spojku, které by měly zabránit oscilacím.“

„V průměru máme tendenci ztrácet pozice na startu a to není dobré, protože ve středu pole je to těsné, takže jakmile se za někoho propadnete, tak jste zaseknutí třeba 20 kol a to vám život neusnadní. Doufejme, že teď už to bude v pořádku.“