Alfa Romeo na konci příštího roku ukončí spolupráci se Sauberem

Audi dnes potvrdilo, že v roce 2026 vstoupí do F1 jako dodavatel pohonných jednotek. V samotném oznámení se o konkrétním týmu nic nepíše. Dozvěděli jsme se jen, že „rozhodnutí o tom, se kterým týmem se v roce 2026 spojí, oznámí Audi do konce letošního roku.“

Očekává se, že Audi v letech 2023, 2024 a 2025 koupí vždy 25 % týmu Sauber.

Švýcarská stáj dnes ve F1 jezdí pod názvem Alfa Romeo a používá motory Ferrari. U pohonných jednotek nejspíše tým zůstane do konce roku 2025 (alternativou je jiný ze současných výrobců). Alfa Romeo ale spolupráci ukončí dříve.

„Alfa Romeo oznamuje, že její partnerství se Sauber Motorsport skončí do konce roku 2023,“ uvedla italská automobilka.

„Alfa Romeo oznámila svůj návrat do F1 v roce 2017 s dlouhodobým plánem a v červenci 2022 oznámila rozhodnutí pokračovat v partnerství se Sauberem i v roce 2023, a to vzhledem ke slibným výsledkům první poloviny sezony, a to jak z hlediska výkonů, tak i marketingu a pozitivní spolupráce s týmem.“

„Vzhledem k tomu, že v roce 2022 dojde k ekonomickému a průmyslovému obratu značky, Alfa Romeo nyní vyhodnotí možnosti, které jsou na stole, a rozhodne, která z nich bude nejlepší pro udržení dlouhodobé strategie a pozice značky.“