Alfa Romeo chce ve zbytku sezóny vyzvat McLaren

Možná se to nezdá, ale Alfa Romeo je týmem, který se z hlediska bodů meziročně procentuálně zlepšil nejlépe. Letos získal zatím 32 bodů. Vloni to bylo za stejnou dobu do letní přestávky bodů 18. Pro druhou část sezóny si tým věří.